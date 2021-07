Yorkshire resgata uma menina de 10 anos de um ataque de lobo (vídeo)

O Brave Yorkshire Terrier salva uma menina de 10 anos de um ataque de lobo enquanto perambulavam pela vizinhança.

Toronto Canadá Nome de menina de 10 anos lírio levantou Caminhando com seu cachorrinho Messi, Um Yorkshire Terrier Apenas seis anos quando ele viveuExperiência dolorosa.

A menina que hoje costuma passear com o cachorro perto de sua casa notou alguns panfletos avisando os moradores do bairro que Um lobo vagou por perto.

Uma menina é atacada por um lobo que é salvo por seu jovem Yorkshire

Ninguém teria pensado que este animal Pode atacar durante o dia , mas o vídeo de vigilância do vizinho tem testemunhou o ataque .

garotinha Só aos 10 anos foi fotografado correndo e gritando tanto Para ser salvo enquanto ele estava lá O bravo cão, pequeno em comparação com os coiotes, continuou latindo e atacando o animal Para fazer seu amado amante fugir.

A menina foi capturada pelas câmeras de vigilância de um vizinho durante este tempo Ela gritou desesperadamente, procurando por alguém que pudesse ajudá-la E comece a tocar os sinos das casas para chamar a atenção da vizinhança

A menina após o acidente disse a Al WDAM 7 no Canadá “Eu estava gritando por socorro, mas ninguém me ouviu.” “Eu vi um lobo tentando atacar meu cachorro e tentei tocar a campainha das pessoas e bater na porta das pessoas … esse vizinho me deixou entrar.”

de currículo Câmera de segurança Você pode notar meninas gritando o nome do cachorro durante O lobo a ataca e Messi impede os latidos para defendê-la.

era o cachorro Ser mordido muitas vezes Mas, apesar de seus ferimentos graves, ele continuou a latir e a defender seu filho amado. ”Ele é um cão muito corajoso. ”“ Eu a amo muito e acredito que este cachorrinho pode proteger este enorme humano lutando contra este enorme lobo. ”

O A mãe que não estava presente no momento do ataque Ele disse:“Meu cachorro faria qualquer coisa pela nossa família, então não estou surpreso que ele tenha feito”

“Nunca imaginei que um lobo sairia durante o dia, especialmente com alguém gritando e gritando e não estava chateado”, ele “continuou perseguindo ela e nosso cachorro, apesar de todos os gritos. Ele era muito agressivo.”

Imediatamente após o ataque, o cão foi imediatamente transferido para a unidade de terapia intensiva, tratado e internado Mais de 40 suportes para fechamento de feridas e tubos de drenagem.

para fornecer cuidados Pequeno grande herói Uma pequena campanha de arrecadação de fundos foi aberta, onde a história também foi lida 600 doadores chegaram imediatamente e excederam a cota necessária

“O apoio maravilhoso que recebemos de amigos, familiares, vizinhos e completos estranhos”

“A febre passou e o apetite voltou … Que cachorro muito valente. Estou tão orgulhoso dela. Nenhum lobo vai querer mexer com ela quando ela chegar em casa. Minha enérgica namorada é uma verdadeira lutadora “.

Depois do dramático cão de estimação agora graças às doações e do profissionalismo dos veterinários estar bem e suas feridas curadas, a menina saiu ilesa do ataque.

Lauriana Leonetti