Mensagem de Nossa Senhora de Medjugorje 25 de julho de 2021 / Esperando por Deus e o Engano de Satanás

Engano do diabo

A expectativa está crescendo entre os peregrinos e crentes de Nossa Senhora de Medjugorje em todo o mundo pelas palavras confiadas diretamente pela Rainha da Paz a Marga, a Sábia: apenas um mês atrás, em uma mensagem de 25 de junho, GOSPA confirmou A importância da conversão E orando no escuro, viva por essas palavras.

«Crianças! Meu coração está feliz porque em todos esses anos vejo seu amor e abertura ao meu chamado. Hoje convido a todos: rezem comigo pela paz e pela liberdade, porque Satanás é poderoso e com seus truques quer arrancar o máximo de corações possível do coração de minha mãe. Então ele decidiu que Deus ficaria bem na terra. Obrigado por atender minha chamada“: a Mensagem de Nossa Senhora que segue sugerindo a conversão gratuita a Deus Criador que, por meio de Maria e de seu Filho Jesus, oferece ao homem a possibilidade de reconhecer sua origem celeste. Recuse-se a enganar Satanás todos os dias.

«Somente pela oração, queridos filhos, seu coração mudará e se tornará melhor e mais sensível à palavra de Deusdisse: Nossa Senhora de Medjugorje Na carta de 25 de janeiro de 1998, mas com um tema admirável para nossos tempos complexos em meio a uma pandemia, pois a sociedade está dividida em quase tudo. Esperando pela nova mensagemComo a cada 25 dias do mês, desde o aparecimento da Rainha da Paz com o Insight Marja PavlovicÉ precisamente a oração e devoção dos peregrinos que começam a retornar em grande número a Medjugorje para representar Um verdadeiro sinal de “fé” em um lugar que há 40 anos é o centro das atenções no mundo.

«Você tem que experimentar a atmosfera de Medjugorje, aquela oração e aquela liturgia. Devemos seguir o caminho do rosário e o caminho da cruz por nós mesmos, a história não é suficiente‘, lindamente explicado paraAgência SIR no último dia 19 de julho O Arcebispo Henrik Hauser, Enviado Especial do Papa a Medjugorje. para aquele responsável pelo cuidado dos peregrinos que ainda hoje estão em Medjugorje “Muitas pessoas se converteram verdadeiramente no fundo de seus corações, e há muitos casos de despertar na carreira, mudança de vida. Portanto, a pandemia não mudou nada, exceto pelo número de pessoas presentes, já que muitas pessoas foram impedidas de realizar seu desejo de ir para lá pessoalmente.».

Ele também visitou em julho nos lugares de clarividentes da Bósnia, e Cardeal Stanislav Dziwisz – Ex-Arcebispo de Cracóvia e de 1966 a 2005 Secretário Pessoal de Karol Wojtyla João Paulo II – enfatizou como “Medjugorje é um lugar de oração e conversão por meio da oraçãoConfissão e penitência. As visões não são importantes, mas o fato de ser um lugar de encontro com a Mãe de DeusO caminho líquido de reconhecimento da presença da Virgem em Medjugorje atualmente está “pendurado” no Vaticano, esperando o fim das aparições e mensagens contínuas de visões por 40 anos Não são “coisas sobrenaturais” que atraem as pessoas para a aldeia da BósniaComo conta o Bispo Hauser:Juntos rezamos o rosário, celebramos a Eucaristia e damos o pão de cada dia às pessoas, o que a Igreja faz há milhares de anos. Depois da Eucaristia, costuma-se fazer uma oração de cura. Nada em particular. Muitos peregrinos em Medjugorje redescobrem o culto da Eucaristia, pelo qual as pessoas geralmente aplaudem no final. E a Este aplauso de alguma forma se tornou um sinal de Medjugorje. Freqüentemente, no Ocidente, devido ao aumento da secularização, as igrejas são como um deserto espiritual. É diferente em Medjugorje. É por isso mesmo que convido a todos a virem aqui».

