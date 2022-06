Solte a Ilha da Serpente. Zelensky escreve para Putin

Presidente dos EUA Joe Biden Juntamente com todo o Ocidente está novamente do lado da Ucrânia, enquanto o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov Ele fala sobre o retorno da “Cortina de Ferro”. Presidente da Indonésia nomeia novo mediador Viúvoque supostamente transmitiu uma mensagem de Zelensky a Putin.

Enquanto isso, os russos anunciaram sua aposentadoria daIlha das Cobras “para não atrapalhar os esforços das Nações Unidas” nas exportações de trigo. Autoridades pró-Rússia relataram que o primeiro navio mercante deixou o porto de Berdyansk com ele 7.000 toneladas de trigo “dirigida aos países amigos“.

Biden: “Outros 800 milhões em armas, Moscou não vencerá”

“Vamos enviar novas armas para a Ucrânia nos próximos dias, por um total 800 milhõesBiden anunciou em uma entrevista coletiva após a cúpula da OTAN em Madri. “nós Apoiaremos Kyiv enquanto for necessário. Biden disse que os russos perderam 15 anos de desenvolvimento de sua economia, houve o primeiro calote em 100 anos, e eles estão tendo dificuldade em produzir petróleo porque precisam de tecnologia americana, e há uma situação semelhante no setor militar. Eu não sei como isso vai acabar, mas Não vai acabar com a derrota da Ucrânia“. cerca de Preço teto Sobre o petróleo, “estamos trabalhando nos detalhes”, acrescentou o presidente dos EUA

Agência ANSA À medida que a guerra na Ucrânia continua, é possível que a Rússia use armas nucleares. A análise foi conduzida pela inteligência número um dos EUA, Avril Haines. A inteligência prevê três cenários possíveis, nos quais o conflito provavelmente continuará e o fracasso da Rússia em romper.

Lavrov: “A cortina de ferro entre o retorno do Ocidente e a Rússia”

Após a cúpula da Otan, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a “cortina de ferro” estava começando a ressurgir entre a Rússia e o Ocidente. “A OTAN espera obediência incondicional do mundo”, disse Lavrov. A China – que se enquadrava no “conceito estratégico” – ecoou e criticou fortemente o resultado da cúpula. de acordo com PequimA OTAN é o “real desafio sistêmico à paz e estabilidade globais” porque “faz guerras em todos os lugares, mata civis inocentes” e agora, em parceria com os quatro aliados na região do Indo-Pacífico, expandiu seus tentáculos, tentando exportar o frio Mentalidade de guerra.

Viúvo: “Entreguei uma carta de Zelensky a Putin”

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, disse que transmitiu uma mensagem do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao presidente russo, Vladimir Putin. Relatórios de interfax. “Transmiti a mensagem do presidente Zelensky ao presidente Putin e expressei meu desejo de estabelecer contato entre os dois líderes”, disse Widodo.

Stoltenberg: “É um perigo do lado sul para todos os aliados”

“Esta manhã abordamos questões de segurança no Oriente Médio, Norte da África e Sahel: os riscos decorrentes desta região afetam todos os aliados. Também reiteramos que o terrorismo é uma das principais ameaças à nossa segurança. Além disso, pela primeira vez concordou com um pacote de ajuda para a Mauritânia e a Tunísia.” Isto foi afirmado por Jens Stoltenberg, Secretário-Geral da OTAN, na conclusão da Cimeira de Madrid.

“Acabamos de terminar Cimeira levou a decisões profundasdisse Stoltenberg.

O Fundo de Inovação da OTAN é oficialmente estabelecido em Madrid. Com um capital de 1 bilhão de euros, será usado para financiar PMEs iniciantes e PMEs de alta tecnologia no território da Aliança. “É o primeiro fundo de capital de risco desse tipo no mundo”, disse o ministro Jens Stoltenberg. “Precisamos manter nosso impulso tecnológico agora que a China e a Rússia nos desafiaram nesta área-chave”, disse ele. O fundo é apoiado por 22 países da OTAN, incluindo a Itália, que foi representada na cerimônia de assinatura pelo ministro da Defesa, Lorenzo Guerini.