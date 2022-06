Ucrânia – Rússia, notícias de guerra hoje. China: “OTAN é uma ameaça real à paz”

Adeus Gogol: o diretor Serebnikov denuncia a “morte” do teatro histórico e rebelde de Moscou

O diretor russo Kirill Serebrenkov, adversário da ofensiva na Ucrânia, foi praticamente afastado da direção de seu antigo teatro, o historiador moscovita Gogol, que o transformou no epicentro da vanguarda artística da capital. De 2012 a 2021, Kirill Serebnikov, atualmente exilado no exterior, foi o diretor artístico do Centro Gogol, apresentando peças ousadas que mesclavam crítica social e religião, sexualidade e temas fora da linha conservadora do Kremlin. No ano passado, ele teve que deixar o cargo porque seu contrato não foi renovado. O Departamento de Cultura da Cidade de Moscou anunciou, na noite de quarta-feira, a nomeação de um novo diretor artístico, Anton Yakovlev, e que o Gogol Center retornará ao seu antigo nome: Nikolai Gogol Drama Theatre.





Imediatamente, Kirill Serebnikov denunciou a “morte” do lugar que o mudou completamente: “Decidiram fechar o teatro. Por sua posição, por sua honestidade. Por tentar ser livre. Pelo fato de que, para todos. Esses meses depois a guerra continuou, os atores, que protestaram contra a guerra, revivem todas as exposições e até encerram todas as exposições com a imagem de um pombo. É um assassinato. Outro assassinato comum”, anunciou em mensagem postada em sua conta do Telegram. .