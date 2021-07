Putin, a frota russa é capaz de lançar ataques mortais – última hora

(ANSA) – São Petersburgo, 25 de julho – A Marinha Russa é capaz de lançar “ataques mortais” contra submarinos e alvos aéreos hostis. Isso foi confirmado pelo presidente russo, Vladimir Putin, à margem do desfile anual de navios militares na cidade costeira de São Petersburgo.



Os comentários do presidente russo foram feitos dias depois que oficiais militares anunciaram testes de novas armas avançadas, algumas das quais vêm de um arsenal que Putin descreveu como “indomável”.



“A Marinha russa hoje tem tudo de que precisa para garantir a proteção de nosso país e de nossos interesses nacionais”, disse Putin. “Podemos detectar inimigos debaixo d’água, na superfície ou no ar e mirar neles, se necessário, com um ataque mortal”, continuou o presidente, segundo noticiou a televisão estatal. Putin então acrescentou que a Rússia garantiu seu lugar entre as principais potências navais do mundo, também desenvolvendo “as mais modernas e incomparáveis ​​armas de precisão hipersônica”. (lidar com).