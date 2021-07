Tunísia, o presidente Said demite o primeiro-ministro e suspende o Parlamento – África

O presidente tunisino, Kais Saied, anunciou, no final da noite, a suspensão do Parlamento e a demissão do primeiro-ministro Hicham Al-Mashishi, após um dia de protestos populares contra o atual sistema político. Imediatamente após o anúncio de Said, após uma reunião de emergência em Cartago com altos funcionários da segurança e militares, muitos cidadãos saíram às ruas atirando em seus carros em júbilo. Ontem, milhares de cidadãos, no 64º aniversário da proclamação da República da Tunísia, marcharam em diferentes cidades para protestar contra as falhas do governo e do sistema e a má gestão da epidemia. Na capital, centenas de manifestantes se reuniram em frente ao Parlamento, gritando slogans contra o Partido Renascentista Islâmico e o primeiro-ministro Micci, enquanto os manifestantes exigiam “a dissolução do Parlamento”. Protestos também foram registrados nas cidades de Gafsa, Kairouan, Monastir, Sousse e Tozeur.

“A constituição não permite que o parlamento seja dissolvido, mas sim suspender seus trabalhos”, disse o presidente, citando o artigo 80, que permite tal medida em caso de “perigo iminente”. Saeed disse que assumirá o poder executivo “com a ajuda” de um governo liderado por um novo primeiro-ministro nomeado pelo próprio presidente. O presidente disse ainda que a imunidade dos deputados será levantada. Embora uma década tenha se passado desde a revolução de 2011 que derrubou o ditador Zine El Abidine Ben Ali, a Tunísia continua vulnerável a alguma instabilidade política que tem dificultado os esforços para restaurar os serviços públicos devastados e implementar as reformas exigidas pelo Fundo Monetário Internacional. A classe política dividida do país não foi capaz de formar governos permanentes e eficazes nos últimos anos. Além disso, a situação era insustentável. A Tunísia vive há meses uma espécie de impasse institucional devido à oposição entre o presidente Said e o primeiro-ministro Hicham Al-Mashishi, devido a uma remodelação governamental que o Parlamento já havia aprovado no final de janeiro passado, e nunca foi aprovada pelo chefe do Estado. Além disso, recentemente houve incidentes de violência entre parlamentares e outros incidentes que retardaram a atividade normal e criaram tensões sociais elevadas. Os cenários que agora se abrem são inesperados, também porque o Presidente do Parlamento Rached Ghannouchi, também líder do partido islâmico Ennahda, após a decisão de Said ter anunciado que “as instituições ainda existem, os apoiantes do Ennahda e o povo tunisino vão defender uma revolução. “