Morreu instantaneamente, vídeo aterrorizante – Libero Quotidiano

Um vídeo horrível foi postado em Daily Mail (clique aqui para visualizá-lo) e relançado por Dagosbya Um homem aparece mergulhando de um penhasco 36 metros Ele acidentalmente colidiu com um barco turístico e foi morto. Fahd Ibrahim Jamil Al-Lakma Ele saltou da encosta das rochas Raouche em Beirute, no Líbano, no último domingo. O sírio não ouviu os gritos de alerta dos espectadores, que o avisaram de que havia um barco logo abaixo dele. O barco de turismo acabava de sair de um túnel sob o penhasco, e o homem que se lançou claramente não o tinha visto daquela altura. A certa altura, gritos são ouvidos quando o homem de Hajin, no leste da Síria, acertou o barco com um golpe brutal.



Vídeos neste tópico

O homem que saltou de uma altura de 36 metros bateu com a cabeça e morreu na hora. O capitão do barco também ficou ferido na explosão. Os agentes de proteção civil libaneses retiraram o corpo do jovem da água e o levaram ao hospital, onde foi oficialmente declarado morto. O capitão do barco também foi levado para outro hospital, onde foi tratado dos ferimentos.

jogue-se fora Rochas raouche É uma tendência entre os jovens da capital libanesa. Não está claro há quanto tempo a vítima está no Líbano, mas sua cidade natal na Síria foi ocupada pelo Estado Islâmico em 2014.