Melhores cidades do mundo para se viver: Ranking 2021

o que é Mais cidades habitáveis – onde sim viver melhor, Na verdade – do mundo?

EU ‘índice ao vivo Postado por uma unidade de inteligência O economista (EIU) Avaliação As melhores cidades para se viver com base em mais de 30 fatores qualitativos e quantitativos divididos em cinco categorias principais:

Mais,

Assistência médica,

cultura e meio ambiente,

instruções,

A infraestrutura.

Na esteira da pandemia, o ranking das cidades mais habitáveis ​​agora leva em conta novos indicadores, como recursos de saúde e restrições a eventos esportivos locais, teatros, shows, restaurantes e escolas.

As melhores cidades do mundo para se viver: ranking

«Seis das dez principais cidades da pesquisa de março de 2021 estão localizadas em Nova Zelândia ou Austrália, onde controles rígidos de fronteira permitem que os residentes levem uma vida relativamente normalThe Economist Intelligence Unit disse quando a pesquisa foi publicada.

O primeiro lugar No ranking das cidades mais habitáveis ​​do mundo, chega a 2021 a. Auckland, na Nova Zelândia, em grande parte devido ao tratamento bem-sucedido da crise Covid-19 pelo país, que permitiu que escolas, teatros, restaurantes e outras atrações culturais permanecessem abertas ( Período de observação de 22 de fevereiro a 21 de março de 2021)

A Nova Zelândia implementou um bloqueio rigoroso em todo o país que durou várias semanas durante 2020 para diminuir a propagação do vírus, incluindo o fechamento de suas fronteiras.

Aqui estão as 10 cidades mais habitáveis ​​do mundo de acordo com Índice de habitabilidade global 2021:

10) Brisbane, Austrália





Classificação das cidades mais habitáveis ​​do mundo: 92,4

Brisbane, a capital do estado australiano de Queensland, é a terceira cidade mais populosa da Austrália. 32,2% de seus residentes são estrangeiros e a cidade é conhecida por sua arquitetura e cultura gastronômica e gastronômica diferenciadas. Brisbane está entre as cidades da Ásia-Pacífico com maior PIB e é um dos principais centros de negócios da Austrália. O setor de mineração é particularmente desenvolvido, juntamente com os setores bancário, de TI e de alimentos.

9) Melbourne, Austrália





Ranking das cidades mais habitáveis ​​do mundo: 92,5

Outra cidade australiana: Melbourne é a capital do estado de Victoria e a segunda cidade mais populosa da Austrália. Hoje, é um dos centros financeiros mais importantes na região da Ásia-Pacífico e ocupa a 27ª posição global no Índice de Centros Financeiros Globais de 2020.

8) Genebra, Suíça





Ranking das cidades mais habitáveis ​​do mundo: 92,5

A cidade é um dos centros globais da diplomacia e é o lar de algumas das pessoas mais ricas do mundo. É incrivelmente seguro e seus residentes são altamente qualificados.

7) Zurique, Suíça





Classificação das cidades mais habitáveis ​​do mundo: 92,8

A cidade é conhecida como o centro econômico e cultural do país e está incluída em todos os rankings atuais que relacionam os melhores lugares do mundo para se viver.

6) Perth, Austrália





Ranking das cidades mais habitáveis ​​do mundo: 93,3

Capital do estado da Austrália Ocidental, é a quarta cidade mais populosa da Austrália.

5) Tóquio, Japão





Classificação das cidades mais habitáveis ​​do mundo: 93,7

Capital e principal centro comercial e financeiro do Japão, Tóquio é a cidade com a economia mais forte do mundo em termos de PIB. Em 2020, ficou em quarto lugar no índice dos centros financeiros globais mais fortes, depois de Nova York, Londres e Xangai.

4) Wellington, Nova Zelândia





Ranking das cidades mais habitáveis ​​do mundo: 93,7

Capital da Nova Zelândia, a economia de Wellington é principalmente baseada em serviços, com ênfase em serviços financeiros e comerciais. É o centro da indústria cinematográfica do país e um centro de tecnologia da informação e inovação.

3) Adelaide, Austrália





Classificação das cidades mais habitáveis ​​do mundo: 94,0

Outra cidade australiana domina o ranking das melhores cidades do mundo: Adelaide, a capital do estado da Austrália do Sul, é conhecida por seus grandes exemplos de liberdade religiosa e reformas políticas progressivas ao longo da história. É chamada de “Cidade das Igrejas” pela diversidade de religiões que acolhe.

2) Osaka, Japão





Classificação das cidades mais habitáveis ​​do mundo: 94,2

Osaka é um importante centro financeiro japonês. É a sede da Bolsa de Valores de Osaka e das empresas multinacionais de eletrônicos Panasonic e Sharp. Entre os monumentos mais famosos de Osaka, destacam-se o Castelo de Osaka, o Santuário Grand Sumiyoshi Taisha e o Templo Shiteno-ji, o mais antigo templo budista do Japão.

1) Auckland, Nova Zelândia (96,0)





Ranking das cidades mais habitáveis ​​do mundo: 96,0

A cidade está distribuída por dois grandes portos e está quase no topo da lista devido ao seu equilíbrio econômico, cenário perfeito e altos níveis de segurança pessoal. Em 2021, foi classificada como a cidade mais habitável do mundo.

O impacto da Covid-19 no ranking das melhores cidades para se viver

Conforme identificado por Simon Baptiste, economista-chefe global da EIU, o impacto da Covid-19 é bastante evidente em nossa classificação das cidades por melhor lugar para se viver em 2021.

As cidades que foram fechadas ou defenderam um aumento de casos durante o período da pesquisa viram suas pontuações penalizadas, razão pela qual as cidades europeias são tão raras nos rankings.



Por exemplo, Viena, que nos últimos anos sempre se classificou entre os melhores lugares para se viver, não conseguiu se classificar entre as 10 melhores cidades em 2021, ocupando a 12ª posição.

Honolulu, capital do Havaí, é a cidade com a maior subida no ranking, ao subir 46 posições para a 14ª, graças aos esforços para conter a disseminação do vírus Corona e sua rápida campanha de vacinação.

O mesmo relatório identifica, em 2021, as cidades menos habitáveis ​​do mundo:

Dez das cidades menos habitáveis ​​do mundo