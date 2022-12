Últimas notícias da Ucrânia. Alerta aéreo em todo o país, MiGs russos chegam. TASS: Guterres está pronto para mediar

12:45

Cardeal Krajewski: Cumpri minha missão, disse Baba





Cardeal Conrad retorna a Roma com uma van vazia Krajewskique cumpriu a sua missão Ucrânia Onde entregou geradores e camisas térmicas para moradores no frio e no escuro. Mais uma vez, desde o início da guerra, Almoner tornou-se um mensageiro da Benevolência do Papa aos habitantes do país “sofredor”. E o próprio Papa, que está em contato constante com o Cardeal desde o início da viagem em 17 de dezembro passado, quis agradecê-lo pessoalmente com uma mensagem de áudio enviada de um celular: “O Santo Padre me enviou uma mensagem via WhatsApp. Ele estava feliz por estar aqui, por estar perto do povo ucraniano através de seu crente, por poder confirmar as pessoas em sua fé, rezar com eles, estar com eles, comer com eles, sofrer com eles, porque todo mundo sofre aqui… pense nesses grandes prédios sem eletricidade e sem água com pessoas que não podem nem ir ao banheiro”, disse o cardeal ao Vatican News.

O contato é feito com Krajewski em Kyiv, onde passou o Natal. Nessas horas, Almoner retornará a Lviv – a primeira etapa de sua jornada – e de lá voltará para casa em Roma, dirigindo um caminhão. Contando os dias passados, sobretudo as celebrações do Natal que passou na capital – onde, tendo deixado parte deles em Lviv, entregou todos os materiais à Caritas, que imediatamente começou a distribuí-los em diversas partes da Ucrânia -, o Cardeal Monier comenta: “Eu vaguei um pouco… o barulho dos geradores podia ser ouvido em todos os lugares. Tanta coisa veio da Itália graças à incrível generosidade do povo. Tudo o que trouxemos, já foi distribuído e funcionou. Eu tinha dizer missão cumprida.”