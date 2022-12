Kosovo e Sérvia, a tensão está aumentando: Belgrado alerta o exército

Alertas do Exército de Belgrado – Belgrado acusa Pristina de buscar a expulsão completa dos sérvios de Kosovo (cerca de 120.000 de uma população total de cerca de dois milhões, concentrada em grande parte no norte). Perante a crescente intolerância de Pristina face às contínuas barreiras e barreiras que impedem os transportes e as comunicações no norte do Kosovo e, em alguns casos, paralisam-no completamente, e em resposta às ameaças de usar a força para remover o bloqueio, o Presidente sérvio anunciou Alexandre VucicEle, na qualidade de Comandante-em-Chefe das Forças Armadas, ordenou, na noite de segunda-feira, a declaração do estado de alerta máximo do exército e das forças policiais da Sérvia, as forças prontas a intervir no terreno para proteger os sérvios população e em caso de ataques e violência.

Ministro de relações exteriores Ivica Dacic Ele foi claro, disse que se houvesse ataques contra os sérvios, se a Kosovo Force, a força da OTAN no Kosovo, não interviesse, seriam as forças sérvias que iriam intervir. Uma decisão que aumentou as tensões, com receios de um possível novo conflito armado nos Bálcãs, onde a sua já crónica instabilidade é afetada pelas consequências do iminente surto do vírus russo-ucraniano. E enquanto o ministro da Defesa e chefe do Estado-Maior sérvio, general Milan Mojcilovic, inspecionava unidades do exército estacionadas perto da fronteira entre a Sérvia e o Kosovo, nas últimas horas o tom do confronto entre Pristina e Belgrado aumentou, com acusações mútuas de querer . Para agravar a situação e encontrar uma desculpa para entrar em confronto armado.

O Caso Porphyrig – As acusações foram repetidas pelo presidente Vucic, que se encontrou com o patriarca ortodoxo sérvio em Belgrado pórfiroque foi impedido de entrar no Kosovo pelas autoridades de Pristina na segunda-feira. Porfiri pretendia ir para Pec (Bia em albanês), sede do Patriarcado Sérvio em Kosovo. “Para nós, o Patriarcado de Pecs é como o Vaticano para os católicos”, disse Porfirig, chamando a proibição de inaceitável. “É como se o Papa estivesse proibido de ir ao Vaticano”, observou o patriarca, que descreveu a situação em Kosovo como “extremamente perigosa”. Ao final da conversa com Vucic, ele destacou que é absolutamente necessário fazer todo o possível para manter a paz e evitar confrontos armados.

Por sua vez, o presidente Vucic informou contatos contínuos com representantes internacionais, incluindo o enviado da UE Miroslav LajcakCom o objetivo de resolver a crise através do diálogo e meios diplomáticos. Também o Ministro do Interior do Kosovo Xhelal Svecla Ele disse que Pristina não quer a guerra, destacando a insistência do governo no combate ao crime e ao terrorismo. Disse que Pristina quer resolver a actual crise de forma pacífica e sem excessos, negando que unidades da Força de Segurança do Kosovo estejam em estado de alerta. Ele disse que era pura propaganda espalhada pela Sérvia e pela Rússia.