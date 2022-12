Covid supera a China: cerca de 5.000 vítimas por dia. Mas a partir de 8 de janeiro, as fronteiras foram reabertas

Ouça a versão em áudio do artigo

A China tem mais de 1 milhão de infecções e 5.000 mortes por Covid por dia. Isso é estimado pela empresa britânica de dados de saúde Airfinity, de acordo com relatórios da BBC. O número real é atualmente desconhecido porque as autoridades pararam de divulgar dados sobre infecções e mortes por Covi+d. Apesar do anúncio do governo de Pequim de diminuir as restrições, os relatórios falam de hospitais em colapso e um número muito alto de mortes entre os idosos.

Pequim reabre fronteiras

As autoridades chinesas pediram uma política de “covid zero” em meio a uma das ondas mais turbulentas desde o início da pandemia. A China está se preparando para reabrir suas fronteiras em janeiro, encerrando um bloqueio de três anos que prejudicou a economia e provocou agitação generalizada. A flexibilização ocorre no auge de um aumento maciço de casos, com 250 milhões de infecções em 20 dias e o fantasma de um milhão de vítimas na onda. Uma mudança de abordagem pode ser resumida nas palavras do presidente Xi Jinping: “Diante da nova situação, uma campanha de saúde mais direcionada deve ser lançada para proteger a vida das pessoas”, disse ele.

Acabe com a quarentena e facilite os vistos

Em detalhes, a partir de 8 de janeiro, a China não imporá mais a obrigação de quarentena aos viajantes que chegam e se limita a solicitar um swab negativo até 48 horas antes da partida. Atualmente, um período de autoisolamento de oito dias deve ser observado, dividido entre cinco dias em uma instalação designada e três dias em casa.

O governo anunciou que vai facilitar os pedidos de visto por diversos motivos, desde estudos até reagrupamento familiar, além de cancelar restrições a voos internacionais e viagens de retorno ao exterior. A própria gestão da Covid foi reduzida a um nível emergencial secundário, retirando a justificativa legal para as medidas mais invasivas da política de ‘covid zero’. As autoridades nacionais reiteram que continuarão a monitorizar a propagação da infeção e tentarão eliminar os focos mais graves.

O alto funcionário Liang Wannian disse que a prioridade é “passar da prevenção e controle de infecções para o tratamento, com o objetivo de garantir a saúde, prevenir doenças graves e permitir uma transmissão estável e ordenada enquanto ajusta a resposta epidêmica”. . O Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças também pode reduzir a frequência de publicação de dados de uma atualização diária para uma publicação mensal.