Mas qual é o seu significado para a Itália? – Corriere.it

A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo depois da Arábia Saudita e o segundo maior fornecedor da União Europeia. Em 27 de dezembro, Moscou anunciou que não venderia mais petróleo bruto, a partir de 1º de fevereiro de 2023, para aqueles que aplicassem o teto de preço, que o G7 (mais a Austrália) concordou em $ 60. Tirada em 5 de dezembro de 2022 em conjunto com a proibição da União Europeia do transporte de petróleo bruto por navio. Quanto petróleo bruto a União Europeia está perdendo? Quanto petróleo bruto a Rússia ainda está vendendo? E a que preço real?

Pare o petróleo bruto russo: seu valor na Itália é de 500.000 barris por dia Segundo o Fórum Internacional de Energia, a proibição levará a uma redução de pelo menos três milhões de barris por dia para os países da União Europeia. A Itália está em uma situação muito especial. Com as sanções da UE, nosso país não pode mais importar petróleo bruto por navio da Rússia e não há oleoduto; portanto, de fato, não é mais possível comprar petróleo bruto de Moscou, nem mesmo abaixo do preço máximo. Mas até um mês atrás, o petróleo russo era muito usado por navio, já que a maior refinaria do nosso país, Isab di Priolo (Siracusa) é propriedade da empresa russa Lukoil (que fornece sozinha 22% da necessidade total anual de produtos derivados de refino, como combustível, diesel e gasolina) Ele comprou petróleo bruto produzido pela matriz russaPorque ele alegou que por causa das sanções não tinha linhas de crédito para poder comprar matéria-prima de outros produtores. Portanto, se em 2021 compramos em média 120 mil barris de petróleo por dia da Rússia, em agosto chegamos a quase 500 mil barris. READ Cena louca filmada na Holanda

O preço do barril russo é de $ 65 O preço do barril de petróleo russo (crut dos Urais) é inferior ao negociado no mercado londrino, Brent, e o spread aumentou no ano passado: o preço do petróleo russo está atualmente cerca de US$ 30 mais baixo e cerca de US$ 65 por barril. , logo acima do teto, indicando um efeito limitado de curto prazo dessa medida. Mas, de acordo com alguns observadores, Putin supostamente está vendendo petróleo bruto abaixo do teto, mesmo por menos de US$ 50, e de acordo com os últimos dados da Agência Internacional de Energia, chegou a US$ 43 em dezembro. De acordo com o presidente russo, Vladimir Putin, a economia russa não sofrerá danos com o teto de preço porque o preço pelo qual Moscou vende essas matérias-primas (gás e petróleo) já está um pouco mais baixo ou, de qualquer forma, em linha com o teto de preço. . Nenhum dano é esperado para a Rússia, nossa economia ou nossa indústria. Vendemos aproximadamente os preços definidos como máx.

Produção de petróleo bruto da Rússia a questão Se os limites de preços de petróleo e gás funcionarão. O fornecimento de petróleo russo – que, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia, aumentou 270.000 bpd para 8,1 milhões de bpd em novembro de 2022 – não foi particularmente enfraquecido pelas sanções, mas diminuirá no próximo ano. Em 2023, Moscovo vai produzir pelo menos 490/500 milhões de toneladas de petróleo, mas o vice-primeiro-ministro Alexander Novak não descartou a existência de riscos negativos à produção em determinados períodos, sendo possível que o corte na produção chegue a 7-8 %. Mais uma vez, muito dependerá da logística. READ Denish Siddiqui, o repórter executado pelo Talibã em uma mesquita- Corriere.it

Exportações caem O que aconteceu depois da proibição e do teto de preços? As exportações russas de petróleo da classe ESPO do porto de Kozmino, no Pacífico, caíram 54%, para 1,6 milhão de barris por dia, na primeira semana após a imposição de limites aos preços do petróleo ocidental. E, de acordo com a Bloomberg, todos os embarques russos de petróleo bruto por via marítima entraram em colapso na primeira semana completa de sanções do G7. Mas a queda pode ser devido a problemas de logística e envio. Conforme determinado pela agência de notícias, parte do colapso relacionado aos negócios no porto do Mar Báltico já terminou, enquanto muitos outros portos registraram um declínio de semana a semana. A manutenção no principal porto de Primorsk reduziu os embarques para apenas três carregamentos na semana encerrada em 16 de dezembro, em comparação com uma taxa de carregamento semanal mais normal de cerca de oito. Espera-se que os volumes do Báltico se recuperem assim que as obras forem concluídas, mas os problemas no leste podem levar mais tempo para serem resolvidos. Além disso, deve-se considerar que os fluxos também dependem das condições climáticas.

A Nova Geografia do Petróleo Independentemente da logística, assistimos a uma mudança na geografia do petróleo russo, que se dirige para leste, ou seja, para a Ásia. Segundo os líderes da UE, 90% das exportações de petróleo da Rússia para a Europa já serão interrompidas até o final de 2022 em protesto ao ataque da Rússia à Ucrânia. Dados recentes sobre o consumo de petróleo – escreve a Agência Internacional de Energia emRelatórios do mercado de petróleo Datado de dezembro de 2022 – surpreenda o positivo. Isso foi particularmente evidente em regiões fora da OCDE, incluindo China, Índia e Oriente Médio. O Kremlin ainda – como aponta Giacomo Califfe, diretor nacional da NS Partners – ainda consegue exportar a maior parte de seu petróleo bruto para a China, Índia e Indonésia. O problema para a Rússia é entender se China, Índia e Turquia continuarão comprando mais petróleo russo ou, como foi demonstrado nas últimas semanas, se as compras diminuirão em função da demanda crescente após a invasão da Ucrânia. READ China, um turista preso em uma ponte de vidro destruída pelo vento - Corriere.it

“Fanático por música. Solucionador de problemas profissional. Leitor. Ninja da TV premiado.”