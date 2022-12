Greta Thunberg vs Andrew Tate no Twitter: “Ganhe uma vida” – Corriere.it

para Equipe editorial on-line

O ex-campeão de kickboxing estava pensando em provocá-la sobre as emissões de seus carros de luxo. Ela não disse a eles, e a resposta se espalhou rapidamente

Greta Thunberg não se encaixa. Não mais. A jovem estrela sueca do ativismo climático colocou sua capa de chuva amarela de lado para tirar as unhas, que foram habilmente usadas para escrever um tweet que entrará para a história. O texto é assim: «Claro, por favor, me esclareça. Escreva para mim em [email protected] ». Não é nada além de uma resposta rimada à provocação tuitada com uma foto anexada pelo atleta de kickboxing anglo-americano Andrew Tate.

Em poucas horas, a resposta do ativista ultrapassou um milhão e meio de curtidas. É preciso dizer que não é a primeira vez que Tate ataca a questão ambiental com cinismo e arrogância: após o discurso do fundador do movimento Friday for the Future nas Nações Unidas, o atleta postou um vídeo alternado com clipes. No qual ele dirigia supercarros e jatos particulares.