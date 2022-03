Porque os russos hoje estão mostrando seus soldados mutilados

Funeral na Rússia para soldados que morreram durante guerra na ucrânia Proibido devido à censura: O material “não deve criar pânico” entre as famílias, como explicamos aqui. Após falsas previsões de uma blitzkrieg, a televisão russa reconheceu as dificuldades no terreno na Ucrânia. Também está fazendo isso por meio de um serviço que exibe pela primeira vez fotos de soldados russos desfigurados. O vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, fez uma visita aos veteranos da Operação Militar Especial na Ucrânia (conforme definido pela propaganda russa) no Hospital Militar Central Vishnevsky, em Moscou, há alguns dias.

O único soldado capaz de ficar de pé teve um braço amputado. Os outros oito soldados que foram condecorados com a “Ordem de Coragem” por lutar na frente estavam alinhados em cadeiras de rodas: perderam as pernas, total ou parcialmente. O vídeo da cerimônia, que ocorreu sensacionalmente em 26 de março, foi transmitido pelo Pervyj Kanal (Canal Um), o canal de TV mais assistido da Rússia, abrindo um vislumbre sem precedentes da realidade das consequências do conflito na Ucrânia. Como pode ser visto nas fotos, os soldados russos feridos certamente parecem desconfortáveis ​​ao receber medalhas do vice-ministro da Defesa de Putin, depois de lutar durante a invasão da Ucrânia.

Uma exceção no cenário da mídia russa altamente blindada, onde o ataque só pode ser chamado de “operação militar especial”, onde não há menção aos mortos ou feridos, mas apenas se refere a “cidades libertadas” e “civis gratos”. E a realidade agora também está chegando às telas privadas de milhões de cidadãos russos. Mude a narrativa, pelo menos em parte: a televisão estatal russa está abrindo caminho para uma guerra que pode durar muito tempo.