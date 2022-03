Quem é Roman Abramovich – El Post

baixar jogador

Entre os participantes de Negociações começaram na terça-feira em Istambul Em relação à invasão russa da Ucrânia, há pelo menos uma pessoa que não faz parte oficialmente de nenhuma delegação: o oligarca russo Roman Abramovich, dono do time de futebol Chelsea, uma das pessoas mais ricas do mundo com laços estreitos com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Abramovich trabalhou como auditor, mas ainda não está claro qual é seu papel e o que ele vem fazendo em geral há semanas, com reuniões frequentes com delegações ucranianas e russas em Kiev, Moscou, Varsóvia e Istambul.

Abramovich não se pronunciou sobre esse assunto, mas devido a seus contatos de alto nível e posição, muitos analistas acreditam que ele pode desempenhar um papel importante nas relações entre a Rússia e a Ucrânia. O governo russo o vê como uma importante fonte de informação, enquanto o Ocidente o vê como um potencial canal de comunicação com Putin, fora dos canais diplomáticos clássicos. Mas confiar demais em Abramovich pode ser arriscado, especialmente considerando seu passado.

Das bonecas ao óleo

Roman Arkadievich Abramovich tem 55 anos e é natural de Saratov, cidade da Rússia europeia a algumas centenas de quilômetros da fronteira com a Ucrânia, país de origem de seus avós maternos. Irina, mãe de Abramovich, morreu quando seu filho tinha apenas um ano de idade devido a uma lesão grave; Seu pai morreu dois anos depois em um acidente de trabalho. Órfão, Abramovich foi criado por alguns outros parentes na República Komi, mais de 1.200 quilômetros a nordeste de Moscou.

As condições de vida não eram muito confortáveis: aos 16 anos, Abramovich deixou a escola, encontrou um emprego como mecânico e depois serviu no exército russo. Em seguida, mudou-se para Moscou, onde participouUniversidade Estadual de Petróleo e Gás Gubkin, Rússiae adquirir conhecimentos que lhe serão úteis nos anos seguintes.

No final da década de 1980, enquanto a União Soviética caminhava para sua fase final antes de sua dissolução e novas oportunidades para as empresas se abriram em um mercado cada vez mais livre, Abramovich fundou uma empresa de produção de bonecas e iniciou várias iniciativas para importar e vender brinquedos e outros bens de consumo. Em poucos anos, suas finanças Eles cresceram Permitindo ampliar significativamente suas atividades em diversos outros setores, desde o petróleo até a pecuária, passando pelo comércio de açúcar e outros produtos alimentícios.

politica e poder

Em meados dos anos 90, Abramovich começou a estabelecer relações com o então presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Foi nessa época que ele comprou com um sócio monitoramento Sibneft, uma empresa petrolífera fundada por Yeltsin e derivada de algumas das privatizações que foram realizadas após o fim do regime soviético (por isso, Abramovich é definido como “oligarcasOs dois sócios precisavam do equivalente a cerca de US$ 200 milhões na época para comprar uma empresa em rápido crescimento em um leilão de teste. Eu reconheço Desde subornar vários funcionários para concluir o negócio: em 2005, a revenda da Sniffer trouxe ao governo russo cerca de US$ 13 bilhões.

Aos trinta anos, a convite da família Yeltsin, Roman Abramovich por algum tempo mudou-se para um apartamento no Kremlin, sede do governo russo. Três anos depois, em 1999, foi eleito governador da província de Chukotka, no Extremo Oriente russo, onde abundam petróleo e gás.

Abramovich foi um dos primeiros a aconselhar Yeltsin a escolher Vladimir Putin como seu sucessor para a presidência da Rússia, e mais tarde se tornou um de seus conselheiros mais importantes. Uma vez no poder, Putin trabalhou duro para manter a oligarquia sob controle e os novos bilionários que surgiram após o fim da União Soviética que se enriqueceram com especulações e outras atividades relacionadas à privatização de grandes empresas estatais.

oligarcas

Muitos oligarcas considerados não aliados do novo regime foram presos e outros exilados. Abramovich permaneceu no cargo e também fortaleceu suas redes de influência graças ao seu cargo de governador. Continue acumulando uma fortuna, comprando casas em alguns dos pontos turísticos mais exclusivos do mundo, carros de luxo e barcos.

Em 2003, Roman Abramovich ficou conhecido mesmo fora da Rússia após sua viagem Capturar ChelseaUm dos mais famosos e importantes times de futebol inglês. Comprou-o por cerca de 160 milhões de euros e nos anos seguintes investiu na equipa, tornando-o Um dos mais bem sucedidos na Europa. Abramovich tem sido muito apreciado pelos torcedores do Chelsea e celebrado na Inglaterra por suas atividades, não apenas em relação ao mundo do futebol.

Sua presença em Londres, um dos principais centros financeiros europeus, permitiu a Abramovich expandir seus negócios e incentivou a chegada de outros oligarcas russos interessados ​​em expandir suas atividades fora da Rússia. De acordo com a revista ForbesAbramovich antes dos pênaltis a legado Cerca de 11 bilhões de euros e ele estava entre as 150 pessoas mais ricas do planeta.

Sanções e negociações

Muito conservador, Abramovich raramente dava entrevistas depois de chegar a Londres e estava muito interessado em revelar detalhes sobre seu relacionamento com Putin. Ao longo dos anos, ele tentou se distanciar do presidente russo, pelo menos oficialmente, mas de acordo com os serviços de inteligência de vários países ocidentais, as relações entre eles ainda são muito próximas. É também por isso que, após a invasão militar da Ucrânia pela Rússia, o governo do Reino Unido também impôs severas sanções econômicas a Abramovich, entre outras coisas. espasmo Chelsea, poucos dias depois que o próprio Abramovich anunciou seu desejo de vendê-lo.

Por outro lado, as sanções contra Abramovich não foram impostas pelos Estados Unidos, apesar de no mês passado o governo dos EUA ter emitido sanções contra vários oligarcas e figuras proeminentes na Rússia. Segundo alguns jornais, foi o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que pediu para não punir Abramovich, justamente por ser considerado um potencial interlocutor para as negociações com a Rússia sobre a invasão da Ucrânia.

Poucos dias após o início da operação militar russa, Abramovich já estava na Bielorrússia, onde foram organizadas as primeiras conversações entre uma delegação da Ucrânia e uma da Rússia. Nas semanas seguintes, ele havia participado de outras reuniões com autoridades de ambos os países em Kiev e Moscou, possivelmente mediadas pela Turquia, que o considerava um ativo importante na manutenção de contatos entre os dois países em conflito. Em vez disso, a União Europeia e o Canadá impuseram sanções a Abramovich.

de acordo com Horários de domingoAbramovich Gravidez A Putin com uma carta manuscrita de Zelensky, descrevendo os passos para chegar a um acordo e interromper as atividades militares de ambos os lados. A proposta não teria sido bem recebida por Putin.

Na segunda-feira, poucas horas após o início de uma nova rodada importante de negociações em Istambul, vários jornais internacionais deram a notícia de um Suspeita de envenenamento Abramovich e dois funcionários ucranianos, realizada no início de março após uma reunião organizada em Kiev. Todos os três experimentaram irritação ocular grave e descamação da pele em seus rostos e mãos. Dias depois, a história ainda é um tanto obscura, com poucos detalhes e possivelmente não conseguindo que muitos outros expliquem se houve ou não uma tentativa de envenenamento, por quem e com que finalidade.

Mas a notícia chamou a atenção para Abramovich e seu papel nas negociações, e na terça-feira ele foi reforçado por sua presença no salão onde as novas negociações foram realizadas em Istambul. Abramovich não comentou sua participação, mas por não fazer parte oficialmente de nenhuma das delegações, ele poderia atuar como um terceiro, capaz de se mover mais livremente para ganhar a confiança dos delegados ucranianos e persuadir Putin a encontrar um acordo pacífico. solução depois. Semanas de guerra que claramente não passaram como o presidente russo imaginava.

De acordo com as fontes Consultar A partir de tempos financeirosA participação de Abramovich nas negociações teria sido aprovada diretamente por Putin. Mas o governo russo não emitiu declarações oficiais a esse respeito e, portanto, não está claro qual papel Abramovich pode desempenhar no curso das negociações nos próximos dias.