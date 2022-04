Ucrânia, um miliciano italiano morto em Donbass. Mecanismo de Putin, gás em rublos ou contratos de parada – o mundo

A Itália entra tragicamente no número de mortos na guerra na Ucrânia em nome de Eddie Ungaroo atirador de 46 anos, foi morto ontem por uma granada enquanto lutava com a milícia separatista de Donbass.

Enquanto isso, eles retomam hoje Negociações online entre russos e ucranianos Mas as relações são apresentadas brilhando Do decreto de Putin sobre o pagamento de gás russo em rublos. O presidente russo assinou o decreto presidencial sobre as regras de comércio de gás natural russo com os chamados países hostis a pagar em rublos, e apenas para esclarecer, disse: “Ninguém nos vende nada de graça, e nós também não. Caridade. Isso significa – acrescentou – que os contratos existentes serão rescindidos, caso o gás não seja pago em rublos. , salientando que se trata de um passo para a soberania financeira da Rússia. Além disso, Moscou está proibindo a entrada de líderes europeus em resposta às sanções impostas ao país.

A dependência energética preocupa sobretudo a Alemanha e a Itália, e isso faz com que as capitais europeias falem de “chantagem” de Putin, às vésperas de uma nova rodada de negociações com Kiev para tentar impor um cessar-fogo. Telefonema noturno entre o primeiro-ministro Mario Draghi O chanceler alemão Olaf SchulzeOs dois líderes discutiram, como explica o Palazzo Chigi, o tema das sanções contra a Federação Russa e os recentes desenvolvimentos sobre as importações de gás da Rússia. Draghi e Schulze concordaram com a importância de manter o regime de sanções contra a Rússia, que se mostrou muito eficaz. Draghi e Schultz concordaram com a importância de manter uma abordagem unificada a nível europeu.

“Não aceitaremos de forma alguma o pagamento do gás em moedas diferentes das estipuladas nos contratos”, afirmaram os ministros da Economia da França e da Alemanha durante uma coletiva de imprensa conjunta. Le Mer E a Robert Habeck. Contratos especificando quantidades, preços e as moedas em que os suprimentos são pagos. Mudar apenas uma dessas apostas é – como argumentam os ocidentais – uma violação. Assim, eles enfatizaram que Paris e Berlim estavam “se preparando” para o caso de a Rússia realmente cortar o fluxo de gás para a Europa e “coordenar” para responder ao potencial choque energético causado pelo Kremlin.

O decreto de Putin sobre o pagamento do gás russo em rublos “foi emitido há algumas horas e ainda estamos discutindo os detalhes, mas há duas coisas que devemos dizer: primeiro: os contratos devem ser respeitados e nos contratos atuais não há obrigação de pagar em rublos. Moscou não vai nos chantagearO Comissário Europeu para os Assuntos Económicos disse: Paulo Gentiloni, em entrevista à CNN. “É um sistema para contornar sanções e chantagear a Europa, mas nada nos contratos permite isso”, acrescentou.

Contratos são contratos e permanecem válidos. O chefe de comunicações da Casa Branca disse queKate Bedingfield Em sua coletiva de imprensa sobre as ameaças de Vladimir Putin de impor tarifas de gás apenas em rublos. Ele explicou que “o chanceler alemão Olaf Schulz foi claro e nós concordamos com ele”.

De acordo com Bedingfield, “a invasão da Ucrânia foi um fracasso para Putin e a Rússia, e foi um desastre estratégico”, enquanto o Pentágono informou que Não ficou claro o que aconteceu com o comboio militar russo de 60 quilômetros nos arredores de Kiev. “Nós nem sabemos se ele ainda está lá neste momento”, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby. “Eles não cumpriram sua missão”. “Queremos respeitar a soberania e as fronteiras da Ucrânia como eram antes do final de fevereiro”, quando Moscou lançou sua invasão, disse Kirby.

Enquanto isso, as autoridades ucranianas no terreno relataram que as forças russas que se retiraram da usina de Chernobyl fizeram reféns. “Ao deixar a usina nuclear de Chernobyl, os ocupantes russos levaram com eles membros da Guarda Nacional que estavam reféns desde 24 de fevereiro”, disse a Agência de Energia Energoatum da Ucrânia, citando funcionários da usina.