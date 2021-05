Os bondes voltam para as cidades europeias

Na primeira metade do século XX, na Europa, os bondes eram um meio de transporte popular e difundido tanto em grandes centros urbanos quanto em pequenas cidades e vilas, mas a partir da década de 1950 foi gradualmente abandonado para facilitar o tráfego de automóveis e rodovias. Recentemente, no entanto, Como ele diz PolíticoO processo inverso parece ter sido lançado: muitas administrações domésticas europeias estão de fato com o objetivo de restaurar o uso de um dos transportes públicos mais populares de todos os tempos e, acima de tudo, reduzir as emissões poluentes do transporte e tentar alcançar os objetivos definidos pelo União Europeia para combater os efeitos das alterações climáticas.

Ela também explicou a revista especializada em ferrovias e transporte público ferroviário Railroad GazettePode-se observar que nos últimos meses muitas intervenções foram concluídas Desenvolvimento ou melhoria Linhas de eléctrico em várias cidades europeias, da Polónia a Portugal e da França à Itália. Os eléctricos voltam a ser adequados porque, ao contrário da maioria dos autocarros utilizados no transporte público, funciona com electricidade e, portanto, não emite poluentes localmente, além disso, pode ser operado por fontes renováveis ​​e, portanto, não contribui para a emissão de dióxido de carbono (CO2), que é um gás de efeito estufa, a principal e uma das principais causas do aquecimento global.

Para atingir os objetivos das instituições europeias de alcançar a chamada neutralidade de carbono até 2050, Ou o balanço das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera é igual a zero, Muitas administrações locais começaram especificamente a partir de intervenções no transporte público: o bonde, um meio de transporte muito apreciado que também permite o acesso a locais onde os metrôs e ônibus são difíceis de alcançar, parece ser uma das soluções mais benéficas para se concentrar.

Para dar alguns exemplos, cerca de 150 comerciantes ainda estão em Milão Bonde de cadeia 1500 (Ou Modelo 1928), que foi construído no final dos anos 1920 e início dos anos 1930, e hoje a maior parte conecta as áreas centrais da cidade. Ao longo dos anos, muitos trechos que percorriam os bondes históricos de Milão foram cortados para dar lugar a ruas ou áreas de pedestres, por exemplo em Ripa di Porta Ticinese, e ao mesmo tempo as comunicações que ligavam Milão a algumas cidades vizinhas também foram cortadas.

Mas nos últimos anos, além da reforma de muitas calçadas, a administração local e os caixas eletrônicos – a empresa de transporte municipal – também começaram a expandir as linhas de bonde para reduzir a poluição e facilitar o trânsito na cidade.

Além de estender a linha 15 do bonde, que conecta a Piazza Diaz a Rozzano – nos subúrbios do sul – em 2018, a administração local planeja atualizar a linha do bonde que liga a estação da Linha 3 do metrô de Milão Comacina a Limbiate, poucos quilômetros ao norte de Milão. Ao mesmo tempo, trabalhe em Extensão da linha 7 do bonde, Que chegará da atual estação no bairro de Adriano, no nordeste da cidade, até Cascina Gobba, onde há uma importante parada da linha 2 do metrô.

Leia também: Tudo sobre o bonde forrado de anúncios

Além disso, entre os projetos da empresa de engenharia municipal MM spa, também está uma construção O trem leve Milan-Serigno, Que prevê a requalificação da antiga linha de bonde entre Milão Desio, que cruzava Breso, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Nova Milano – norte de Milão – e foi desativada em 2011. Quem mora na cidade ou nas proximidades sabe o quanto é movimentada a As estradas que ligam as regiões são a província de Monza e Brianza em Milão, especialmente nos horários de pico, e imagine o impacto do transporte privado na poluição ambiental.

Milão não é a única cidade europeia em que novos investimentos foram planejados para desenvolver ou reformar bondes.

Na semana passada, a vice-ministra de Transações Ambientais da Espanha, Teresa Ribera Anunciar O governo vai investir cerca de € 20 milhões para expandir o bonde de Sevilha, que foi construído em 1897, desativado na década de 1960 e restaurado a partir de 2007.

Em 10 de abril de A. Paris Uma nova linha de bonde foi inaugurada conectando a estação de metrô Porte de Choisy a Orly, uma cidade nos subúrbios ao sul onde o aeroporto de mesmo nome também está localizado. Nos últimos anos, novamente na França, um antigo foi reaberto e ampliado Linha de bonde Que ligava Estrasburgo à Alemanha e que permaneceu sem uso desde 1960, enquanto em 2004 os bondes também foram reutilizados para Nottingham, Na Inglaterra, após o sucesso de projetos semelhantes em outras cidades do país, como Manchester e Sheffield.

Também há planos para expandir os bondes de Berlim. O consultor de transportes Regen Günther, do Partido Verde, lançou uma iniciativa de expansão do bonde “sem precedentes” com o objetivo de aumentar o transporte público menos poluído.

Günter disse que o bonde é uma ótima maneira de preencher a lacuna entre certos pontos do sistema de transporte urbano, ao mesmo tempo que cria linhas que são muito mais baratas do que o metrô. O plano proposto pelo membro do conselho incluiria a extensão de algumas linhas de bonde na antiga Berlim Oriental para movê-las para as regiões de Kreuzberg e Neukölln, que estavam localizadas durante o período da antiga RDA em Berlim Ocidental. Em todo caso, o governo alemão planeja usar parte do plano de investimento de 28 bilhões de euros para o transporte público de Berlim para construir mais de 70 quilômetros de linhas de transporte ferroviário nos próximos quinze anos.

Lisboa, a capital de Portugal, é uma das cidades onde o transporte local é famoso por sua dependência dos bondes.

O Sistema de bonde de Lisboa Há cerca de 150 anos, como em muitas outras cidades, algumas linhas foram fechadas entre as décadas de 1980 e 1990, também devido a cortes no financiamento do transporte público para modernizar outras infraestruturas. Ao contrário de outras cidades, o eléctrico de Lisboa manteve-se muito importante para residentes e passageiros porque conseguiu ligar zonas distribuídas pelas várias colinas da cidade, e chegar a pontos que os autocarros não conseguiam atingir devido às inúmeras encostas e ruas estreitas, Explicado para Político Miguel Gaspar, consultor de mobilidade em Lisboa.

Segundo Gaspard, o “valor agregado” do bonde agora é que ele é uma “opção de transporte que não explora diretamente os combustíveis fósseis”.

Em 2017, a administração de Lisboa retomou o controlo do serviço de transportes local, que era anteriormente gerido pelo governo nacional, ajudando a restaurar e restaurar Linha 24 do bonde, Que liga Luís de Camões à região montanhosa de Campolide e foi gradualmente abandonada em 1995. No final de abril, o prefeito de Lisboa, Fernando Medina Anunciar O município vai gastar 43 milhões de euros para comprar 15 novos eléctricos e vai abrir concurso para o fornecimento de 30 autocarros eléctricos.

Leia também: É possível usar carros elétricos hoje?

Gaspar disse que 54 por cento dos passageiros que trabalham em Lisboa chegam atualmente à cidade de carro e explicou que a meta do governo local é que esse número caia para um terço até 2030. Cerca de um quinto do transporte público da cidade é movido a eletricidade da usina fotovoltaica , mas segundo Para Gaspar, para cumprir os objetivos de redução de emissões nocivas fixados pela União Europeia, será necessário continuar a aumentar a produção de energia a partir de energias renováveis, bem como incentivar a utilização de meios menos poluentes.

Um dos problemas de Lisboa é que 62 eléctricos históricos espalhados pela cidade podem circular facilmente subindo colinas e pelas suas ruas estreitas, mas não são facilmente acessíveis a pessoas com deficiência, para quem tem carrinho de bebé ou para idosos como alguns dos eléctricos mais antigos que circulam por aqui. Milan. Por esta razão, Gaspard disse que se Lisboa pretende expandir o serviço e torná-lo verdadeiramente atractivo para os residentes, terá de se munir de eléctricos especialmente concebidos para se adequarem às idiossincrasias da cidade.