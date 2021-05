O exército israelense entrou em Gaza: um ataque aéreo e forças terrestres

Jerusalém. As forças israelenses entraram em Gaza na noite passada para lançar um ataque terrestre aos locais do Hamas, que foram alvejados nos últimos dias com intensos ataques aéreos depois que foguetes caíram contra o Estado judeu. Eu disse que faríamos o Hamas pagar um preço alto. Estamos fazendo isso e continuaremos a fazê-lo com grande intensidade. “A última palavra não foi dita e esta operação continuará enquanto for necessário”, disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em uma mensagem no Twitter depois que o exército anunciou o início das operações terrestres acompanhadas por novos ataques.

O porta-voz militar Jonathan Conricus disse que os soldados entraram no norte da Faixa de Gaza, sem fornecer detalhes sobre o tamanho das forças que participam do enclave palestino. No entanto, as forças israelenses ordenaram que qualquer pessoa em território israelense a 4 quilômetros da fronteira entrasse em um abrigo e permanecesse lá “até novo aviso”.

Gaza, um ataque aéreo israelense destrói a torre Al-Shorouk de 14 andares

Diante de mais uma escalada do conflito, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu no domingo. Ao longo de ontem, Israel continuou a mobilizar suas forças na fronteira com a Faixa de Gaza e convocar outros reservistas, o que pressagia a aproximação iminente de uma operação terrestre que o próprio exército provocou várias vezes.

A guerra com o Hamas – com os ataques contínuos e disparos de foguetes em Tel Aviv e perto dos aeroportos israelenses – está se transformando em um confronto direto no local depois que foi agravada ontem à noite por outra peça: a morte de uma família inteira, incluindo quatro crianças e uma mãe grávida. Em um violento bombardeio israelense na área de Sheikh Zayed, no norte de Gaza, pelo menos 11 pessoas foram mortas e 50 feridas, de acordo com a reconstrução da Agência Palestina. Wafa.





As ligações até agora têm sido inúteis para interromper a escalada

No quinto dia do conflito, as chances de um cessar-fogo iminente parecem ter diminuído. Parece que a comunidade internacional, apesar dos apelos para diminuir a escalada e de algumas tentativas tímidas de mediação, está assistindo impotente. A perigosa situação que Israel enfrenta internamente, com a violência contínua entre judeus e árabes, não foi um impedimento para a operação terrestre: uma segunda frente inesperada e um prenúncio de desenvolvimentos devastadores. Até agora, cerca de 1.600 mísseis, incluindo novos conceitos, choveram sobre Israel da Faixa, acompanhados por novos drones. Os projéteis de foguetes atingiram as regiões sul e centro do país. A Força Aérea Judaica respondeu com centenas de ataques, visando principalmente a cadeia de comando e inteligência no Hamas e na Jihad, e contra lançadores de mísseis antitanque. Em particular, uma estrutura de serviço do Hamas com “dezenas de terroristas operacionais” estava estacionada dentro. Os militares explicaram que o prédio servia como comando principal de sua rede de vigilância.





O resultado do conflito cada vez maior

De acordo com o Ministério da Saúde em Gaza, o número de mortos aumentou para mais de 100 (incluindo 27 crianças) e mais de 500 feridos. Os especialistas destacaram que o Hamas está mostrando uma capacidade crescente e inovadora de lançar foguetes, entre outras coisas – como Abu Ubaida, porta-voz das Brigadas Al-Qassam, braço militar da organização, revelou os novos mísseis chamados “Ayyash 250”. Que tem um alcance de 250 quilômetros. Foram eles que partiram em direção ao Aeroporto Internacional de Ramon, ao norte de Eilat, e longe da Faixa. A ameaça levou grandes companhias aéreas europeias e americanas a suspender os voos para o aeroporto Ben Gurion pelo menos até sábado. Mas o que preocupa a liderança israelense é também – ou talvez acima de tudo – a violência que durante dias, a partir dos confrontos em Jerusalém, alimentou cidades mistas com uma verdadeira caça entre judeus e árabes e execuções extrajudiciais de ambos os lados. O ministro da Defesa, Benny Gantz, então ordenou um “reforço maciço” da força policial em um esforço para conter “ataques a civis judeus e árabes”. “Estamos em estado de emergência”, disse Gantz, que ordenou o reforço de 10 brigadas de polícia de fronteira. “Nenhum soldado, entretanto, participará dessas atividades, uma vez que não fazem parte da missão dos militares”.





Uma política que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não compartilha, que em vez disso declarou de Lod – uma centelha de violência – que, para reprimir a agitação, Israel “pode” recorrer a prisões administrativas (isto é, não foi aprovado pelo juiz, Ed) Além disso, recorrendo a soldados, como também é o caso em outros países. ” A verdade é que a agitação continua a se espalhar de sul a norte: de Bat Yam a Haifa, e de Tiberíades a Negev nos subúrbios de Tel Aviv, até Acre (São João do Acre), onde recentemente foram acesas fogueiras . Dias em um dos restaurantes mais famosos da cidade, Uri Buri, que é propriedade de um judeu. O mesmo se aplica a lojas e propriedades árabes. Uma espiral difícil de ajustar.

Reações da política internacional

Finalmente, na frente política, um governo de unidade nacional anti-Netanyahu parece estar se afastando. O líder de direita Naftali Bennett descartou esta noite fazer parte de um executivo com Yair Lapid. Na verdade, de acordo com alguns meios de comunicação, Bennett vai retomar as negociações com o partido Likud de Netanyahu. A decisão parece estar ligada especificamente à agitação entre árabes e judeus: o governo alternativo de Netanyahu é creditado com a possibilidade de ser apoiado do exterior pelos partidos árabes.

Oriente Médio, o que é Cúpula de Ferro: a “Cúpula de Ferro” usada pelo exército israelense

A comunidade internacional continua a fazer apelos que até agora não foram atendidos. O presidente dos EUA, Joe Biden, ouviu o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reconhecer “o direito legítimo de Israel de se defender e proteger os civis”, mas ele “encoraja a restauração da calma”. Mais tarde, ele disse que “não houve reação exagerada” de Israel. O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, pediu a calma, que condenou o “lançamento indiscriminado de foguetes” contra Israel, mas pediu a este último que mostre “contenção”. Enquanto isso, Emmanuel Macron pediu, falando com o presidente palestino Mahmoud Abbas, “para usar toda sua influência para restaurar a calma o mais rápido possível.”