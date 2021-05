Israel, Gaza, Hamas: o guia. Esta é a razão para iniciar a rebelião – estrangeira

Por que acendeu o confronto novamente? Porque as tensões em Jerusalém Oriental, entre israelenses e palestinos sobre suas propriedades, aumentaram para níveis muito altos após a questão da evacuação de algumas famílias de assentamentos residenciais em bairros árabes na região: uma decisão estipulando seu retorno aos judeus (que eram os proprietários do século passado). Mas a parte oriental de Jerusalém agora é habitada principalmente por árabes porque pertence à Jordânia, onde as famílias palestinas deslocadas se estabeleceram. Em 1967, Israel ocupou militarmente no final da Guerra dos Seis Dias. Em 1980, o parlamento israelense promulgou uma lei orgânica declarando Jerusalém “unida e indivisa” …

Por que acendeu o confronto novamente?

Por que tensões a Leste de JerusalémEntre israelenses e palestinos, suas propriedades aumentaram para níveis muito altos após o caso Evacuação de algumas famílias de assentamentos residenciais em bairros árabes da regiãoUma frase afirmando que deveria ser devolvido aos judeus (que o possuíam no século passado). Mas a parte oriental de Jerusalém agora é habitada principalmente por árabes porque pertence à Jordânia, onde as famílias palestinas deslocadas se estabeleceram. Em 1967, Israel ocupou militarmente no final da Guerra dos Seis Dias. Em 1980, o parlamento israelense aprovou uma Lei Básica declarando Jerusalém uma capital “unida e não dividida” de Israel. As Nações Unidas consideraram esta ação contra o direito internacional. Durante o mês passado, os manifestantes ainda não responderam à polícia israelense A decisão de cercar a praça em torno do Portão de DamascoUm dos pontos de encontro da juventude palestina.

Qual é o papel do Hamas?

Os líderes do Hamas querem Para explorar a raiva palestina para provar a si mesmos como protetores do santuário E os palestinos. O movimento fundamentalista próximo à Irmandade Muçulmana tem dominado a paisagem de Gaza (entre o sul de Israel e a península egípcia do Sinai), desde 2007, desde Ele removeu o controle por um golpe militar contra a Autoridade Palestina. De acordo com Eli Carmon, pesquisador sênior do Instituto Internacional de Contra-Terrorismo do Centro Interdisciplinar de Herzliya, o Hamas também está insatisfeito com a decisão tomada. Abu MazenO presidente da Autoridade Nacional Palestina cancelará as eleições parlamentares em 22 de maio e as presidenciais em 31 de julho, as primeiras desde 2006. O Hamas desafia a escolha de Abu Mazen. “Porque eles realmente sentiram que ganharam a votação”, explica Carmon. A outra fonte de tensão, Al-Fateel, é precisamente o bairro de Sheikh Jarrah, o subúrbio ao norte de Jerusalém Oriental, onde dez famílias palestinas correm o risco de serem despejadas de suas prometidas casas de colonos judeus.

Israel está planejando uma invasão terrestre da Faixa de Gaza

A coincidência com o mês sagrado dos muçulmanos tem algum significado?

Isso só poderia levar a uma nova escalada de violência e transformá-la em outro fusível. De acordo com Carmon, Ramadan “contou com a presença Milhares de palestinos rezam na mesquita de Al-Aqsa. E a polícia de ocupação cometeu erros táticos: dois policiais entraram na mesquita sem tirar os sapatos e usando cinto para prender. Então eles têm Hamas recebe as razões do extremismo no confronto Tanto nos territórios palestinos quanto dentro do próprio Israel (entre a população árabe com cidadania israelense, 20% da população). ”O Ramadã está prestes a terminar. Segundo o pesquisador israelense,“ Milhares de pessoas permaneceram fechadas e trancadas no Mesquita de Al-Aqsa ”. Portanto, é um terreno fértil para acender a Fuse a violência.

Como outros países se alinham?

Os maiores protetores do Hamas são o Catar e a Turquia. Karmon destacou que o emirado do Golfo enviou ao movimento islâmico “entre 30 e 40 milhões de dólares em Gaza até poucos dias atrás”. Segundo o analista, a Turquia poderia, em vez disso, se propor como mediadora para um novo cessar-fogo. Mas Israel não está interessado. Ao lado de Jerusalém estão se enfileirando, como sempre, Estados Unidos da América (Mesmo que Biden fosse um pouco cauteloso) e um país que ainda está nas sombras até agora. ele é Arábia Saudita, Que sempre foi o mais ferrenho adversário do Irã e o mais importante aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. No Egito, há um adversário do Hamas no poder. E Sisi foi quem derrubou a Irmandade Muçulmana em seu país em junho de 2014.