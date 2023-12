Muitos governos já estão a pensar em regressar aos acordos com Putin.”

Depois de deixar a sala em Bruxelas, Viktor Orban permitiu o início das negociações sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia, mas depois reteve 50 mil milhões de dólares em ajuda a Kiev. Estará a Europa à mercê da chantagem do Primeiro-Ministro húngaro?

“Sim, mas é lamentável que a medida de Orbán seja apenas o último capítulo de uma situação trágica pela qual os líderes dos principais países europeus, liderados pela França, são responsáveis. Estamos à beira do abismo.”

Raphael Glucksmann, 44 anos, deputado de esquerda em Estrasburgo e chefe da lista Place Publique/PS que, segundo as sondagens de opinião, poderá ser a surpresa das próximas eleições europeias, aponta o dedo a quem o decepcionou: foi ele. Não depositamos as nossas esperanças no “autocrata húngaro treinado”, mas sim nos governos das principais potências da União.

O que está acontecendo na Europa? Por que, na sua opinião, “temos que reconhecer a gravidade do momento”?

“No início da guerra, Putin fez duas apostas: a primeira foi que o Estado ucraniano entraria em colapso, e ele perdeu esta aposta; Apontou então para o facto de as sociedades ocidentais e as democracias europeias serem incapazes de proporcionar um esforço a médio prazo para ajudar Kiev. Retórica à parte, todos os dados sobre envios de armas para a Ucrânia mostram que Putin está a ganhar esta segunda aposta.

Em Bruxelas, o presidente francês Macron defendeu-se dizendo que a França estava a fazer tudo o que podia para armar a Ucrânia, mas também devia proteger o seu próprio arsenal para a defesa nacional. É convincente?

"No verão de 2022, Macron disse que precisávamos passar para uma "economia de guerra". Desde então, nenhum contrato de longo prazo foi celebrado com a indústria de defesa. Os únicos progressos tangíveis vieram da Comissão e do Parlamento Europeu, aquelas instituições europeias que frequentemente acusamos de burocracia e ineficácia.

Se os Estados-Membros estiverem hesitantes, que vantagem tem Bruxelas?

“Por exemplo, a directiva Asap foi aprovada em tempo recorde para enviar munições para a Ucrânia. Excepto que o Comissário Thierry Breton nos disse na semana passada em Estrasburgo que produziríamos um milhão de munições, sim, mas apenas 300.000 iriam para a Ucrânia.

Como é isso?

“Porque continuamos a vender armas aos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e África do Sul antes da Ucrânia. O problema não está na produção ou na capacidade industrial, mas na situação Negócios, como sempre. Ainda não percebemos a importância do momento que vivemos.”

A Europa está cansada?

“Sim, e os seus líderes não conseguem compreender que devemos ajudar os ucranianos não só porque eles têm razão, mas porque resistem heroicamente à agressão e porque são uma democracia atacada por um regime iliberal. Devemos ajudar a Ucrânia porque está em é do nosso interesse, porque toda a arquitectura de segurança na Europa entrará em colapso.” “Com a Ucrânia. Basta ouvir o que os próprios russos dizem publicamente. significa que a questão definitivamente não é Donbass ou a Crimeia. O alvo somos nós, democracias.”

Nos Estados Unidos, mas também na Europa, a ideia de um regresso ao status quo anterior parece estar a espalhar-se, talvez através da cessão do Donbass a Putin. O presidente ucraniano Zelensky começou a ser visto como um extremista que obstruía as negociações.

Zelensky pretendia chegar a um acordo com os russos, uma vez eleito, e tornou-se presidente em tempo de guerra apenas porque Putin decidiu invadir. Mas a tentação de ficar a meio caminho, não abandonando a Ucrânia, mas não lhe dando os meios para vencer, pode ser vista também de outra forma.

qualquer?

“Os activos russos congelados na Europa ascendem a 200 mil milhões. O Parlamento Europeu exige a sua transferência para a Ucrânia, mas Paris e Berlim dizem que isso é legalmente impossível. Depois, a Comissão propõe conceder pelo menos nove mil milhões de benefícios à Ucrânia, mas também aqui os governos se opõem.”