Vladimir Putin deverá concorrer novamente nas eleições presidenciais de março próximo como candidato independente, e não como candidato do partido Rússia Unida. A notícia foi anunciada por Andrei Turchak, secretário-geral da força política que apoia Putin desde que foi eleito pela primeira vez em 2000 e que o apoiará totalmente à luz da próxima votação para um mandato de seis anos. O grupo de iniciativa que apoia o candidato de Putin reuniu-se hoje em Moscovo e aprovou a escolha por unanimidade. Sergei Mironov, representante do partido pró-Putin Rússia Justa, também afirmou que o presidente russo concorrerá como candidato independente e serão coletadas assinaturas em seu apoio, e isso, segundo muitos analistas, é uma continuação do processo de Putin . Ele se torna czar. Selecionado pela Al Qaeda. Ele é identificado com as pessoas que o declaram.

Entretanto, os livros do escritor russo Boris Akunin, que até recentemente era considerado o autor mais popular da Rússia, não serão publicados na Rússia depois das suas críticas à guerra na Ucrânia. Akunin, que se exilou depois de a Rússia ter anexado a Crimeia à Ucrânia em 2014, condenou desde o início a campanha militar russa na Ucrânia. Na véspera da guerra, Akunin acusou o presidente russo Putin de ser um “ditador” com ambições pós-imperiais, que levou o seu país a um estado de “semi-desintegração”. De ascendência georgiana e judaica, Akunin é mais conhecido por sua série de romances policiais históricos centrados em Erast Fandorin, um charmoso detetive do século 19 que consegue ver a alma das pessoas e sempre vence nos jogos de azar.