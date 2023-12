A guerra entre Israel e o Hamas, últimos desenvolvimentos e últimas notícias de hoje, 16 de dezembro de 2023

A mídia palestina ligada ao Hamas noticiou nas últimas horas Intenso bombardeio israelense na Faixa de Gaza. Isto foi relatado pelo The Times of Israel, que relançou a notícia de que a área de Khan Yunis, no sul da Faixa Palestina, que em 2007 ficou sob o controle do Hamas, e áreas no norte da Faixa também foram alvo. Esta manhã, segundo o próprio The Times of Israel, após uma “pausa” de 14 horas, Sirenes de ataque aéreo soaram novamente na área de Netiv Hasaraperto de Gaza.

Sirenes também soaram no norte de Israel. Segundo notícias do The Jerusalem Post, o alerta foi levantado na área de Zarit, perto da linha de demarcação da fronteira. A fronteira com o Líbano.

Reféns mortos por engano e centenas protestam em Tel Aviv

Centenas de pessoas saíram às ruas à noite em Telavive para protestar contra a notícia do assassinato de três reféns no norte da Faixa de Gaza, num “trágico acidente” às mãos de soldados israelitas. Imagens transmitidas pela televisão israelita mostraram uma multidão reunida no centro da cidade com as estradas fechadas e a pedir ao governo que interviesse para libertar imediatamente todas as pessoas que ainda estão detidas na Faixa Palestiniana desde o ataque de 7 de outubro em Israel.

A multidão estava armada com faixas e faixas com fotos e nomes dos reféns e marchou em direção ao quartel-general do exército. O site de notícias israelense Ynet informou que os manifestantes jogaram tinta vermelha na estrada. A multidão gritava: “O tempo está a esgotar-se para eles, mandem-nos para casa agora”, sem poupar críticas ao governo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que é acusado de não ter feito o suficiente para libertar os reféns porque acreditava que tal acordo iria ser válido. O prazo, que termina em novembro, poderia ter evitado “acidentes” como os ocorridos nas últimas horas.