Os problemas na construção da nova capital da Indonésia nunca acabam

Eles renunciaram na segunda-feira Sem fornecer explicações oficiais Os dois principais líderes acompanham o projecto de construção da nova capital indonésia, Nusantara. Transferir a capital de Jacarta para uma região central de Bornéu, que até há poucos anos era inteiramente ocupada por florestas, é um plano ambicioso do presidente cessante Joko “Jokowi” Widodo, apresentado em 2019 e aprovado em 2022. A capital, Jacarta, é na verdade uma cidade com ele. muitos problemas: Tem uma população de 10 milhões de pessoas, está congestionada pelo trânsito, é altamente poluída, não possui parques ou espaços culturais e está exposta a inundações frequentes. O principal problema é que o nível do mar sobe e a cidade afunda simultaneamente: o solo de Jacarta está afundando em algumas áreas da cidade Até 15 cm por ano.

A demissão do diretor e vice-diretor da Autoridade da Capital Nacional em Nusantara, Bambang Susantono e Doni Rahajo, foi interpretada como mais um sinal de dificuldades no projeto, cujos custos estão estimados em mais de 30 mil milhões de euros. O Estado indonésio financia 20% da obra, mas tem dificuldades em encontrar investidores internacionais.

De acordo com os planos, a inauguração da nova cidade está prevista para 17 de agosto, dia em que se comemora o aniversário da independência da Indonésia. No entanto, a sua construção demorará muito a ser concluída: segundo o governo indonésio, será concluída em 2045, ano do centenário da independência do país dos Países Baixos.

A Indonésia decidiu transferir a sua capital da ilha de Java, a sua ilha mais importante, rica e influente, em 2019. As obras de construção de Nusantara começaram do zero em 2022: o canteiro de obras da nova cidade está localizado na parte oriental de Kalimantan , a região indonésia de Bornéu (Bornéu é a grande ilha asiática dividida. Seu território fica entre os estados da Malásia, Brunei e Indonésia). O governo disse em Dezembro passado que a infra-estrutura necessária da cidade, como estradas, barragens, pontes e escritórios governamentais, tinha sido concluída. Em 63 por centoSua construção está prevista para ser concluída até o final de 2024.

A primeira transferência de 12 mil funcionários públicos deveria ter ocorrido em agosto, mas foi adiada por pelo menos um mês porque os edifícios onde vão residir ainda não foram concluídos. O Presidente Jokowi chegará a Nusantara na terça-feira para abrir algumas escolas e outras obras. Em novembro de 2023, o presidente aterrou pela primeira vez no novo aeroporto, construído a cerca de 15 quilómetros do futuro centro da cidade: o governo afirma que estará totalmente operacional dentro de um ano.

Nusantara é um projeto que conta com forte apoio de Jokowi, cujo segundo e último mandato como presidente termina em outubro. Em Março, o antigo General Prabowo Subianto, ministro da Defesa cessante, foi eleito, com o apoio do próprio Jokowi, como seu sucessor. Subianto anunciou que daria continuidade ao projeto em sua forma original.

No entanto, nos últimos meses surgiram vários problemas, especialmente no que diz respeito às questões do estatuto fundiário, que abrandaram os negócios e suscitaram muitas dúvidas entre os investidores estrangeiros, que também estão preocupados em gerir a transição entre os dois. Presidentes. Outra questão diz respeito à propriedade do terreno onde a cidade será construída: atualmente é propriedade do Estado, que ainda não decidiu se vai arrendá-lo ou vendê-lo a particulares.

Actualmente não há explicação oficial para a demissão de dois altos dirigentes da empresa governamental que gere o projecto, mas os dois envolvidos apenas negaram que tenham tido alguma coisa a ver com a insatisfação do governo com os resultados obtidos. Teriam então optado por abandonar o projecto por vontade própria, o que alguns observadores consideram ainda mais preocupante.

