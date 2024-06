Eleições europeias: os conservadores perderam o ímpeto? Dados para nove países da UE

As sondagens da Euronews prevêem uma vitória eleitoral para o Partido Popular Europeu, um crescimento sem precedentes para os ultraconservadores e um ligeiro aumento para os socialistas. Os dados indicam que a formação da futura coligação governante pode representar um dilema político

De acordo com Sondagens EuronewsUma coisa parece certa: depois das eleições realizadas de 6 a 9 de Junho, o Parlamento Europeu terá uma clara maioria de direita.

Além disso, as forças do campo conservador, desde o centro-direita até à extrema-direita, devem superar divisões e contradições profundas entre si, a fim de criar uma coligação eficaz. Ao mesmo tempo, é pouco provável que os grupos conservadores consigam unir as suas forças numa coligação forte. Os partidos socialistas registaram um crescimento ligeiro mas constante nos últimos três meses, enquanto os democratas liberais do Partido Nova Europa registaram um rápido declínio.

Por último, isto é mais uma questão de curiosidade do que um facto político: os únicos países onde se espera que a extrema direita tenha uma pequena participação são Chipre, Luxemburgo e Malta.

Pedimos a Boyd Wagner, analista sénior da Euronews Poll, que nos ajudasse a compreender melhor os resultados do nosso último inquérito a nove países que representam a União Europeia.

Na Alemanha, o país com a maior economia da União Europeia, os Democratas-Cristãos estão consistentemente à frente nas sondagens de opinião. Como você comenta esses dados?

O PPE continuará a receber o maior impulso da coligação alemã, do Grupo Alemão, da União Democrata Cristã e da União Social Cristã (os Democratas Cristãos Alemães e Bávaros, respectivamente).

De acordo com as nossas expectativas, o percentual será de cerca de 30%. Este deverá ser um grande avanço para o grupo PPE.

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha parece ter perdido algum do seu apelo entre os eleitores alemães e poderá ser ultrapassado pelos sociais-democratas como o segundo maior partido. Será isto devido aos recentes escândalos e acusações levantadas contra alguns dos seus membros de serem agentes de influência russa e às declarações do chefe da lista eleitoral do partido, Maximilian Krah, de simpatia pelas forças SS?

Quando os cidadãos forem às urnas dentro de uma semana ou mais na Alemanha, o escândalo da SS terá um impacto ainda maior. Portanto, as repercussões deste escândalo por si só terão impacto em tudo o que acontece a longo prazo.

Em França, a vitória esmagadora de Jordan Bardella, líder do partido Rally Nacional de Marine Le Pen, foi tida como certa. A emocionante corrida pelo segundo lugar é entre dois candidatos fortemente pró-UE, Valérie Heyer, da Renascença, e Raphael Glucksmann, do Partido Socialista. não é?

O Partido Socialista em França está a ganhar muito terreno por trás do Renascimento. Penso que esta se tornará a maior preocupação para Macron e para o grupo. “Acho que o Ennahdha não pode tentar chegar perto do Rally Nacional neste momento, e eles têm que garantir que ficarão em segundo lugar e não permitir que os socialistas avancem atrás deles.”

Será que o Partido Socialista de Glucksmann representa uma ameaça real à chamada “maioria presidencial” tanto em França como na Europa?

O Ennahda não deveria permitir que os socialistas se aproximassem, como estão fazendo agora, pouco mais de uma semana antes das eleições. De acordo com as últimas sondagens de opinião, a lista de Macron recebe 16,6%, enquanto os socialistas recebem pouco menos de 14%. Agora os dois lados estão muito, muito próximos.

A Itália é outra parte importante do campo conservador de extrema direita na União Europeia. A primeira-ministra Giorgia Meloni ocupa consistentemente o primeiro lugar. Nas últimas duas semanas, assistimos a uma aproximação cautelosa entre Giorgia Meloni (o seu partido é membro do Conselho Europeu para a Reforma) e o primeiro homem da oposição francesa, Marine Le Pen (o seu partido afiliado à identidade e à democracia). Você acha que eles poderiam estar inclinados a unir forças, criar um novo grupo e abandonar o projeto de uma coalizão conservadora “pró-von der Leyen” (sem Le Pen)?

Não creio que Giorgia Meloni descarte esta possibilidade. Se incluirmos todos e excluirmos a AfD – agora que foi excluída do grupo Identidade e Democracia – teremos 60 a 65 assentos no Identidade e mais de 80 assentos no Conselho Europeu. Juntos, eles se tornam um formidável número dois e, potencialmente, o número dois. O seu número pode superar o dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu. Isto significa que existe um direito forte que deve ser levado em conta.

O que fará o Partido Popular Europeu? Eles terão que pensar em uma possível aliança. No final, a presença de muitos assentos da oposição à direita não é suficiente. Ou o Partido Popular Europeu decide entrar numa coligação com os conservadores, ou os conservadores formam um governo entre si.

Vamos agora para a Espanha. Segundo a sondagem Euronews, o Partido Popular está ligeiramente à frente nas sondagens de opinião, seguido do Partido Socialista PSOE. Será a Espanha o último bastião dos principais partidos da tradição política europeia?

O Partido Socialista Operário Espanhol é o maior partido. É agora o partido no poder em Espanha. Não achamos que esta seja a parte vencedora. Mas não é como se estivéssemos testemunhando a emergência de um partido de direita para ocupar o seu lugar. Não estamos vendo a ascensão do Vox tanto quanto pensávamos.

Em vez disso, a luta transforma-se numa espécie de confronto entre os dois partidos do establishment, o Partido Popular e o Partido Socialista dos Trabalhadores. Segundo os dados de que dispomos, parece que o Partido Popular estará na liderança, mas ainda não está tudo decidido.

De acordo com as nossas expectativas, em Espanha haverá 25 deputados ao Parlamento Europeu para o PPE e o PP, e apenas 20 para o Partido Socialista dos Trabalhadores e o Partido Standard & Poor’s. Novamente, este é um caso único.

O grupo PPE será uma questão germano-polaca-espanhola. Qual é a sua análise sobre este assunto?

É muito claro que os alemães e os espanhóis irão liderá-lo. Acho que os polacos provavelmente ficarão em terceiro lugar. Eu acho que você está certo. O PPE beneficiará por ser a ala oriental da Europa.

Penso que muitos dos partidos mais tradicionais do lado oriental da Europa estão a acumular mais votos do que antes. Portanto, penso que o PPE terá um desempenho melhor nesse aspecto. Mas, eventualmente, em alguns destes países já não há muitos eurodeputados e assentos no Parlamento Europeu. Portanto, teriam de obter o apoio dos espanhóis, alemães e polacos.

A Roménia é outro exercício interessante na arte de conceber alianças políticas. Poderá o próximo Parlamento Europeu inspirar-se na estrutura da actual coligação governamental na Roménia?

parece que sim. De acordo com as nossas expectativas, o Partido Popular Europeu será o líder com cerca de 11 membros no próximo Parlamento Europeu. O grupo Socialistas e Democratas, com nove membros, deverá seguir-se pouco depois. Existem sete membros no ECR. Depois, há cinco membros do grupo Renew Europe.

Mais uma vez, o acompanhamento na Roménia é mais difícil precisamente porque também concorrem ao parlamento nacional.

Vou me mudar para a Holanda. Irão confirmar os resultados das recentes eleições nacionais?

A Holanda é um caminho interessante porque as suas batalhas internas já se arrastam há anos e parecem estar a chegar ao fim.

Parece que eles confirmarão o seu governo no devido tempo. Assim, como dizemos agora, há nove eurodeputados holandeses no Partido da Identidade, o que representa uma posição forte para a direita nacional.

E a Bélgica? Também realizarão eleições federais no mesmo dia das eleições europeias.

A Bélgica é sempre difícil de definir. Pense na posição dos eurodeputados que terão assento na Bélgica. Há também uma forte ascensão da direita, tal como aconteceu nos Países Baixos e em França.

Vai caber muito bem. Na Flandres (região de língua neerlandesa), veremos uma maioria de eleitores de direita. Enquanto estiver na Valónia (região de língua francesa), verá uma percentagem maior de eleitores de esquerda.

Quanto aos eleitores de direita, o partido ultraconservador Fidesz, do primeiro-ministro Viktor Orbán, lidera as sondagens de opinião na Hungria, mas pela primeira vez um novo partido da oposição parece estar em ascensão. O movimento de Peter Magyar tornar-se-á uma ameaça política para Orbán?

Agora nós os encontramos em cerca de 20% nas pesquisas. Este é um número muito forte para um grupo que não é tecnicamente uma oposição unificada. Há dois anos, quando a Hungria realizou as suas últimas eleições parlamentares nacionais, manteve-se como uma oposição unida e conseguiu obter mais de 30% dos votos. No entanto, não conseguiram a vitória sobre Orbán. Portanto, 20% não produzirão grandes resultados em termos de movimento geral. .

Quero dizer, ainda esperamos que o Fidesz obtenha mais de 40% dos votos na Hungria. Eles manterão sua posição de liderança e talvez dobrarão. Se olharmos para a Hungria, penso que a maioria dos seus eleitores provém de outros antigos partidos da oposição ou de outros partidos da oposição.