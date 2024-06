Biden abandona a cimeira de paz de Zelensky: o seu vice, Harris, irá para a Suíça. Moscou: “Armas em Kiev? Risco de consequências fatais”

Joe Biden Ele não estará presente na cimeira de paz em suíço Organizado porUcrânia. Apesar da pressão Volodimir Zelensky Os países, especialmente os países aliados, devem participar na reunião de onde provêm Rússia Qual para isso Chinade Washington Cabeça não chegará Casa BrancaEm vez disso, seu vice Kamala Harris. O vice-presidente participará no dia 15 de junho e reiterará o compromisso da administração Biden em apoiar os esforços de Kiev para garantir “uma paz justa e duradoura, baseada na soberania e na integridade territorial”. O Conselheiro de Segurança Nacional estará com ela Jake Sullivan.

Apesar destas declarações, a participação americana parece pouco convincente, mesmo tendo em conta que estamos a falar do principal aliado de Kiev, que por sua vez conta com a cimeira para mostrar a sua aliança. Isolamento internacional A Rússia que, pelo menos segundo 109 participantes, não parece estar lá. E falando sobre isso, Pequim Responde às acusações de desejo da Ucrânia boicote Cimeira: “Usar a força política não é o estilo da diplomacia chinesa e a posição da China é aberta e transparente. Não exercemos qualquer pressão sobre outros países em nenhuma circunstância.”

Enquanto isso, após aprovação Bidenque o autorizou Kyiv usar Armas Americanos de curto prazo Ataque em território russoo Kremlin Ele o avisa – em tom ameaçador – Estado unido“Gostaria de alertar os americanos sobre isso Erros aritméticos Que eles possam ter Consequências sériasO vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, disse – citado em imposto – Assim, “por alguma razão desconhecida, os Estados Unidos da América Eles se subestimam “A seriedade da resposta que podem receber.”

Moscou: “Posição irresponsável” – O vice-ministro acrescentou que as respostas da Rússia aos ataques ucranianos às suas instalações militares, incluindo o Sistema Estratégico de Alerta de Mísseis, poderiam ser “Assimétrico“A posição dos americanos – como insistiu Ryabkov – é a mais… Irresponsável talvez. Eles deram carta branca a Kiev para todos os crimes e acções semelhantes, e não estão a fazer nada para impedir as perigosas acções provocativas dos seus seguidores. mas Para os Estados Unidos haverá certamente um preço a pagar. Eles sentirão as consequências”, ameaça Ryabkov.

Holanda: “Kiev poderá usar nossas aeronaves F16 em território russo” – lá Fim das restrições Quanto à Ucrânia no que diz respeito ao uso de armas enviadas por países ocidentais, foi apoiada pelo Secretário da NATO, Jens Stoltenberg: o França Então ele abriu o caminho Canadá, Polônia, Suécia E Dinamarca Eles a seguiram. Hoje, o Ministro da Defesa HolandaKaisa Ollongren confirmou a presença de 24 lutadores F16 Que a Holanda irá transferir para a Ucrânia Eles podem ser usados ​​para atingir alvos no território da Rússia. “Não existem restrições ao estilo belga. Aplicamos o mesmo princípio que aplicamos a qualquer outro fornecimento de tropas e bens, ou seja: uma vez entregues à Ucrânia, eles podem utilizá-los”, disse Ollongren.

A China rejeita as acusações de Zelensky… ao mesmo tempo China Ele rejeitou as acusações do presidente Volodimir Zelensky “sobre Pressões“Dissidência de outros países Conferência de Paz Suíça Na Ucrânia esperado este mês. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, respondeu, segundo Pequim, dizendo: “Usar a força política não é o estilo da diplomacia chinesa e a posição da China é aberta e transparente: de forma alguma exercemos pressão sobre outros países”. Ele espera que esta conferência de paz não se torne uma plataforma para o estabelecimento desta conferência de paz Conflitos entre os campos. Não participar não significa que não apoiamos a paz.” E mesmo que alguns países decidam participar, isso não significa necessariamente que esperam um cessar-fogo e o fim dos combates.Ação concretaMao observou: “A China enfatizou repetidamente a necessidade de realizar uma conferência de paz Reconhecido pela Rússia e pela UcrâniaQue todas as partes participem em pé de igualdade e que todos os planos de paz sejam objecto de Discussão justaPor esta razão, “é difícil para a China participar na Suíça precisamente porque acreditamos que estes três pontos podem não ser alcançados nesta reunião”.

de frente – Quanto às notícias do front, o Ministério da Defesa russo assumiu a responsabilidade pela tomada de uma pequena cidade Umanskyna área Donetsk Que tinha uma população de 180 pessoas antes do início da invasão. Umansky está localizada a 25 quilômetros a noroeste de Donetsk. O ministro da Defesa, Andrei Belousov, anunciou na sexta-feira o avanço das forças russas “em direções táticas”, com a captura este ano de 880 quilômetros quadrados de terra. As forças russas também avançam em direção a Pokrovsk, cerca de trinta quilómetros a noroeste de Umansky, e lançaram um ataque. Dez regiões fronteiriças e assentamentos no Oblast de Sumy em 2 de junho, resultando em pelo menos 46 explosões.