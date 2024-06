As críticas de Zelensky à China

(Por Elena Tepano) Presidente ucraniano Volodimir Zelensky acusar China Ajudar Rússia Para sabotar a conferência de paz que ele organizou suíço Sobre a guerra na Ucrânia. Falando na principal conferência de segurança da Ásia, Zelensky disse que a China estava a pressionar outros países para não participarem nas próximas conversações. Ele não disse nada disso. “A Rússia, usando a influência chinesa na região e os diplomatas chineses, está a fazer tudo o que pode para inviabilizar a cimeira de paz”, disse ele durante uma conferência de imprensa no Fórum de Defesa de Shangri-La. “Infelizmente, é uma pena que um país forte e independente como a China seja uma ferramenta nas mãos do líder russo Presidente russo Vladimir Putin».

A Suíça esperava que a China participasse na conferência de paz marcada para meados de junho, mas o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, indicou na sexta-feira que isso era improvável: “Ainda existe uma lacuna clara entre os acordos para a reunião e os pedidos feitos por China.” “Aspecto, bem como as expectativas gerais da comunidade internacional”, disse Mao. “Isto dificulta a participação da China na reunião” (a China sempre apelou a uma conferência de paz com a participação de todas as partes, incluindo a Rússia, que não foi convidada para a Suíça).

A China assumiu uma posição neutra em relação à guerra e colocou-se em conflito com a Ucrânia, os Estados Unidos e a maior parte da Europa. Desde a invasão da Ucrânia, o seu comércio com a Rússia cresceu, reduzindo o impacto económico das sanções ocidentais. Agências de inteligência dos EUA, da Ucrânia e de outros países afirmam que há evidências de que peças chinesas acabam em armas russas, mesmo que a China não esteja armando diretamente o seu vizinho.

Entretanto, a guerra continua por um factor que parece pertencer ao século passado. Marta Serafini fala sobre críticas ao governo de Zelensky por não conseguir construir a tempo Trincheiras eficazes Contra o avanço russo Kharkiv. Serafini escreve:

Segundo alguns analistas ucranianos e estrangeiros, as tão discutidas armas de longo alcance, projécteis de 155 mm ou drones, não são suficientes para salvar Kharkiv e a Ucrânia do avanço de Putin. Você também tem que cavar. Precisamos de engenheiros, como os russos, que sejam capazes de determinar o ponto exacto onde as trincheiras devem ser construídas e que tipo de fortificação é apropriada. Em apoio a esta teoria, é citada a Linha Sorovikin, construída durante a era Zaporizhzhya para proteger os territórios anexados, que leva o nome do general russo que comanda as forças militares do exército envolvido no conflito na Ucrânia, e também é conhecido como o “Açougueiro de Aleppo”. Três profundidades, campos minados, dentes de dragão, cabos e fortificações, esta “obra-prima russa” resistiu à maioria dos contra-ataques de Kiev em 2023. Então, apenas um momento antes de se render aos golpes do contra-ataque ucraniano, afundou nas águas correntes do rio Dnipro . Na região após o rompimento da barragem de Nova Kakhovka, há exatamente um ano.

Precisamente nos mesmos dias, analistas militares do Royal United Services Institute da Grã-Bretanha alertaram que “a engenharia provou ser um dos ramos mais fortes das forças armadas russas”. Além disso, já havia suspeitas de que as defesas ucranianas construídas até então estavam demasiado longe da fronteira russo-ucraniana e eram, portanto, ineficazes. Depois, em Novembro, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discutiu com os comandantes do exército a necessidade de uma “expansão significativa das fortificações”, mas foi apenas em Fevereiro que o governo anunciou 524 milhões de dólares em financiamento para a construção das fortificações, com outras fontes a contribuir com um montante adicional. $ 280 milhões de dólares. .

