Papa: Jesus não tem medo de se aproximar do pecador, mesmo do mais corajoso

O novo livro do padre jesuíta americano James Martin é intitulado “Lazarus, Come Out!” Será lançado amanhã, dia 4 de junho. (Libreria Editrice Vaticana) com introdução do Papa Francisco. “Nestas páginas – escreve o Pontífice – podemos ver a verdade de um cristianismo contínuo e fecundo… Jesus não só falou da vida eterna, mas deu-a”

Devemos estar muito gratos ao Padre James Martin, cujos outros escritos conheço e aprecio, pelo seu novo livro dedicado ao que ele chama de “o maior milagre de Jesus”: a história da ressurreição de Lázaro. Existem muitos motivos para lhe agradecer e estão intimamente relacionados com a forma como escreveu este texto maravilhoso, emocionante e nunca previsível.

Em primeiro lugar, o Padre James faz falar o texto bíblico: examina-o com o olhar e o estudo dos diversos autores que analisaram em profundidade esta página bíblica, destacando os seus diferentes aspectos, os seus diferentes sublinhados e as suas diferentes interpretações. Mas este estudo é sempre “amoroso”, nunca desapegado e nunca friamente científico: é a visão de quem ama a Palavra de Deus e a história das ações do Filho de Deus, Jesus. Leia todos os argumentos e testes dos estudiosos da Bíblia que o Padre Martin relatou me perguntando até que ponto podemos abordar a Bíblia com a “fome” daqueles que sabem que esta Palavra é verdadeira e efetivamente a Palavra de Deus.

Deus “falando” deveria nos fazer saltar da cadeira todos os dias. Porque a Bíblia é o alimento de que necessitamos para enfrentar as nossas vidas, ela representa a “mensagem de amor” que Deus enviou, ao longo dos séculos, a homens e mulheres de todos os tempos e lugares. Guardar a Palavra, amar a Bíblia, carregá-la todos os dias com uma bíblia no bolso, e quem sabe até procurá-la no celular quando temos uma reunião importante, um compromisso delicado, um momento de frustração… tudo isso nos ajudará a entender o quão importante é ser A Bíblia é um corpo vivo, um livro aberto e um testemunho vibrante de um Deus que não morreu, enterrado nas estantes empoeiradas da história, mas que sempre caminha conosco , ainda hoje. E para você também, que está abrindo este livro agora, fascinado por uma história que muitos conhecem, mas cujo significado profundo e completo poucos compreenderam.









Capa do livro LEV do Padre James Martin "Bringing Out Lazarus"

Além disso, podemos ver nestas páginas a verdade do cristianismo contínuo e fecundo: o Evangelho é eterno e concreto, relacionando-se com a nossa vida íntima e interior, bem como com a história e a vida quotidiana. Jesus não apenas falou sobre a vida eterna, Ele a deu. Ele não apenas disse: “Eu sou a ressurreição”, mas também ressuscitou Lázaro, que estava morto há três dias. A fé cristã é a interpenetração permanente entre o eterno e o transitório, entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Nunca um sem o outro. Se for apenas “fundamento”, o que o distingue da boa filosofia, da ideologia organizada, do pensamento articulado que permanece apenas isso, da teoria que permanece divorciada do tempo e da história? Se o cristianismo se preocupasse apenas com a vida após a morte, apenas com a eternidade, então isso seria uma traição à escolha que Deus fez, de uma vez por todas, comprometendo-se com toda a humanidade. O Senhor não pretendeu encarnar-se, mas escolheu entrar na história humana para que fosse a história dos homens e das mulheres, o Reino de Deus, o tempo e o lugar onde a paz cresce, a esperança se forma e o amor cria. Ele vive.

Lázaro, finalmente, é cada um de nós. Padre Martin, neste sentido, aderindo à tradição inaciana, faz-nos identificar com a história deste amigo de Jesus, nós também somos seus amigos, e também estamos, às vezes, “mortos” por causa do nosso pecado, das nossas deficiências e da nossa traição. Frustração que nos degrada e destrói o nosso espírito. Mas Jesus não tem medo de se aproximar de nós, mesmo quando “fedemos” como um morto enterrado há três dias. Não, Jesus não tem medo da nossa morte ou do nosso pecado. Só pára na porta fechada do nosso coração, aquela porta que só se abre por dentro e que fechamos duas vezes quando acreditamos que Deus já não é capaz de nos perdoar. Em vez disso, lendo a análise detalhada de James Martin, você pode experimentar em primeira mão o significado profundo do gesto de Jesus diante de um cadáver “morto”, que emite um odor desagradável, uma metáfora para a podridão interior que o pecado gera em nossas almas. . Jesus não tem medo de se aproximar de um pecador, de qualquer pecador, mesmo dos mais corajosos e atrevidos. Ele tem apenas uma preocupação: que ninguém se perca e que ninguém perca a oportunidade de sentir o abraço de seu amoroso pai. Um escritor americano, falecido em 2023, deixou uma descrição maravilhosa do que é a “obra de Deus”. O romancista Cormac McCarthy diz que um de seus personagens fala assim em um de seus livros: “Ele disse que acreditava em Deus mesmo que duvidasse da afirmação do homem de conhecer os pensamentos de Deus, mas um Deus que fosse incapaz de perdoar não seria Deus”. , realmente é assim: a função de Deus é ser perdoada.

Por fim, as páginas do Padre James Martin traziam à mente uma frase do biblista italiano Alberto Maggi que, falando do texto do milagre de Lázaro, comentou o seguinte: “Com este milagre Jesus nos ensinou não tanto quanto o morto.” Eles ressuscitam, mas os vivos não morrem! Que bela definição cheia de ironia! É claro que os mortos ressuscitam, mas que verdade é lembrar-nos que nós, os vivos, não morremos! A morte certamente vem, a morte nos atinge, não só a nossa própria morte, mas sobretudo a morte dos nossos entes queridos, das nossas famílias, de todas as pessoas: quanta morte vemos ao nosso redor, injusta e dolorosa, porque é causada por guerras, violência e violência. Do abuso de Caim sobre Abel. Mas tanto os homens como as mulheres estão destinados à imortalidade.

Todos nós somos. Somos meia linha, para usar uma imagem geométrica: Temos um ponto de partida, o nosso nascimento humano, mas as nossas vidas são dedicadas ao infinito. Sim, realmente para a Infiniti. O que a Bíblia chama de “vida eterna” é aquela vida que nos espera depois da morte e que podemos tocar com as próprias mãos quando a vivemos não no egoísmo que nos entristece, mas no amor que expande o nosso coração. Fomos criados para a eternidade. Lázaro, graças a estas páginas do Padre Martinho, é nosso amigo. A sua ressurreição recorda-nos e dá testemunho disso.

Cidade do Vaticano, 11 de março de 2024