Covid, muitas mortes por muito tempo no Ocidente: alarme dos pesquisadores

Queriam avaliar a eficácia da resposta à crise sanitária causada pela pandemia COVID-19 Salientou que apesar das medidas de contenção e da chegada e disponibilidade de vacinas contra a Covid-19, A taxa de mortalidade excessiva permaneceu alta por 3 anos consecutivos no Ocidente desde o início da epidemia. Para a equipa de investigadores que conduziu a análise, com base em dados de 47 países, a continuação de taxas de mortalidade excessivas em níveis elevados durante um longo período levanta “sérios motivos de preocupação”. O trabalho foi publicado na revista Bmj Public Health. Os autores, especialistas do Emma Children’s Hospital – Amsterdam UMC, da Vrije Universiteit e do Princess Máxima Center for Pediatric Oncology em Utrecht, apelam aos governos e aos decisores políticos para que investiguem exaustivamente as causas listadas abaixo. . .

Análise

A análise centrou-se no excesso de mortalidade entre Janeiro de 2020 e Dezembro de 2022 e, portanto, no número de pessoas que morreram por qualquer causa acima da taxa de mortalidade normalmente esperada nesse período específico. Os 47 países pesquisados ​​estão localizados na Europa, América do Norte, Austrália e Nova Zelândia. Os investigadores aplicaram um método estatístico denominado modelo de estimativa de Karlinsky e Kupac, que utiliza dados históricos de mortalidade num determinado país de 2015 a 2019 e tem em conta mudanças sazonais e tendências anuais de mortes devido a mudanças demográficas.

o O número total de mortes em excesso nos países incluídos na análise foi de 3.098.456. O excesso de mortes foi relatado por 41 países (87%) em 2020, 42 países (89%) em 2021 e 43 países (91%) em 2022. Em 2020, ano em que a pandemia de COVID-19 começou, medidas de contenção como o confinamento , foram registrados distanciamento social, fechamento de escolas e quarentena, e 1.033.122 mortes em excesso (11,5% a mais que o esperado). Em 2021, ano em que foram utilizadas medidas anti-Covid e vacinas para retardar a propagação do SARS-CoV-2, foram notificadas um total de 1.256.942 mortes em excesso (pouco menos de 14% mais do que o esperado). Em 2022, ano em que a maioria das medidas de contenção foram levantadas à medida que a vacinação contra a Covid continuava, dados preliminares indicam que foram registadas 808.392 mortes em excesso.

A Groenlândia foi o único país entre 47 países que não relatou excesso de mortes entre 2020 e 2022. Entre outros países, A diferença percentual entre o número de mortes documentadas e esperadas foi maior em 28% dos países em 2020, 46% em 2021 e 26% em 2022. Os investigadores dizem que não está claro até que ponto este excesso de mortes reflete o impacto das infeções por Covid ou os efeitos indiretos das medidas de contenção, etc.

“Embora os efeitos indiretos das medidas de contenção possam ter alterado a extensão e a natureza da doença e muitas causas de morte na sequência da pandemia, Os efeitos da utilização limitada dos cuidados de saúde e das perturbações sociais e económicas são difíceis de provarOs cientistas acrescentam que existem várias limitações nas suas descobertas, incluindo a incompletude de alguns dados, especialmente para 2022, uma vez que demora mais tempo a registar mortes em alguns países. Assim, a forma como estes dados são compilados varia de país para país, dizem os investigadores, o que também destaca a falta de estratificação detalhada de características-chave, como idade ou género.

No entanto, os autores concluem: “O excesso de mortalidade permaneceu elevado no mundo ocidental durante 3 anos consecutivosApesar da implementação de medidas de contenção e de vacinas anti-Covid-19. Esta é uma situação sem precedentes e levanta sérias preocupações. Os líderes governamentais e os decisores políticos devem investigar exaustivamente as causas subjacentes ao contínuo excesso de mortes e avaliar as suas políticas relativamente à crise sanitária.