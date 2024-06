“O roubo da minha identidade, um ataque à democracia” – Libero Quotidiano

Roubo de identidade atinge subsecretário do Ministério do Trabalho Cláudio Dorigon. O próprio membro da Liga Norte relatou isso. Uma questão misteriosa, que a Liga do Norte esclareceu num memorando. “Depois do escândalo de espionagem, sobre o qual houve silêncio total, nas últimas horas surgiram notícias perturbadoras: o subsecretário Claudio Dorigon foi condenado. Roubo de identidadeO que levou à abertura de uma empresa em seu nome (em Londres). Durigon apresentou queixa após ser informado pela mídia. Estamos à frenteÉ mais um episódio perturbador e um verdadeiro ataque à democracia. Disseram da Via Bellerio que a solidariedade afetuosa e convincente de toda a Liga vai para Doragon.

O partido se mobiliza em defesa do Subsecretário. Primeiro, senador Stefania Bucciarelli, Líder de Grupo no Comitê de Relações Exteriores e Defesa. “A história se repete: em plena campanha eleitoral, poucos dias antes da votação, veio à tona outro ataque à Liga. Seu amigo, o subsecretário Claudio Dorigon, denunciou o roubo de uma identidade que poderia ter sido usada para abrir uma empresa em. seu próprio nome (em Londres, como é o caso de O escândalo de espionagem, desta vez também tudo será resolvido com o que foi relatado como inverídico, porém, a preocupação é a situação de acusações completamente fictícias, o que é típico de uma certa esquerda , o que também acontece (muitas vezes). Às vésperas das eleições, más páginas da democracia.

Então Luca Tocalini: “Solidariedade com Claudio Dorregon A notícia de roubo de identidade para abertura de empresa em Londres, na qual os documentos em seu nome parecem ser falsificados, preocupa, lança outra sombra perturbadora após o caso Striano, do qual ninguém mais fala, é tudo ridículo, um ataque à associação: neste momento estamos próximos do Cláudio”, finaliza o deputado.

E novamente deputado Igor Izzy: “O que aconteceu ao subsecretário Durigon, que denunciou o roubo de identidade, é alarmante. É um episódio muito grave, e outro em detrimento do nosso partido, depois do processo de fronteira que veio à tona há alguns meses e que foi envolto em. silêncio incompreensível. Solidariedade com Durigon: Esperamos que seja resolvido Fornecer clareza imediata em todos os níveis sobre uma questão preocupante”, conclui Eze.