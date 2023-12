EUA: Giuliani é condenado a pagar 148 milhões de dólares: As acusações contra funcionários relativamente à recolha de votos na Geórgia são falsas.

Nova Iorque – Rudy Giulianium advogado abrangente de Donald TrumpEle terá que pagar Compensação no valor de US$ 148 milhões A dois funcionários eleitorais na Geórgia que o processaram porque foram falsamente acusados ​​disso Distorção das eleições presidenciais de 2020. Isto foi estabelecido por um tribunal federal em Washington, DC. O antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, um dos maiores defensores das acusações de fraude, foi um dos arguidos no julgamento por difamação que começou na segunda-feira. As duas empregadas nas urnas, Robbie Freeman e Wandrea Arshay Moss, argumentaram em tribunal como as acusações de Giuliani destruíram as suas reputações e acabaram por submetê-los a uma enxurrada de insultos e ameaças. Em 2020, o ex-advogado de Trump divulgou um vídeo tirado de uma câmera interna de uma seção eleitoral no condado de Fulton, na Geórgia, para mostrar como… Duas mulheres digitalizaram cédulas de forma fraudulentapara definir sons para Joe Biden. Uma investigação conduzida pela administração local não encontrou anomalias. Um representante do gabinete do Secretário de Estado da Geórgia, dirigido por um republicano, classificou as alegações de “falsas e inconsistentes”.

O júri popular, composto por oito pessoas, chegou ao veredicto de culpado após cerca de oito horas de deliberações. Os advogados das duas mulheres pediram um total de US$ 47 milhões em danos, cerca de US$ 24 cada, mas a decisão do juiz foi muito mais dura: Serão destinados US$ 73 milhões por danos morais e traumas emocionais infligidos às vítimas, além de US$ 75 milhões por condutas impróprias.. Atualmente não há fotos da reação emocionada de Giuliani quando a frase foi lida. Permanecem as palavras ditas fora do tribunal: “Tenho certeza – declarou o ex-prefeito de Nova York – que um tribunal imparcial anulará a decisão”.

Seu advogado anunciou que o fará gravidadeMas a pergunta que todos estão fazendo agora é apenas uma: O ex-Procurador de Ferro tem dinheiro para pagar as indenizações? Na verdade, não sabemos e ninguém sabe. O próprio Washington Post tentou esclarecer as origens de Giuliani, mas não encontrou nenhuma informação. O ex-advogado de Trump sempre se recusou a fornecer informações e o tribunal não saberá a extensão da sua riqueza. Ele sempre declarou que acabou falido, também por causa de um divórcio caro. O apartamento em Manhattan, perto do Central Park, avaliado em 6,5 milhões de dólares, foi colocado à venda no verão e seu ex-advogado o processou por não pagar 1,3 milhão de dólares em honorários.

carta de trunfo trouxe, nos últimos meses, 350 mil dólares Por meio do comitê político do empresário, ele organizou um jantar de US$ 100 mil em seu resort em Nova Jersey para arrecadar dinheiro para seu velho amigo. Mas parece que o evento não correu bem. Na fase final do julgamento, um dos dois advogados lembrou aos jurados como Giuliani continuou a aparecer na televisão e tinha um contrato como convidado regular na rede de direita Newsmax. A brecha no pedido de falência não se aplica a este caso. Segundo alguns ativistas de direitos humanos entrevistados pela mídia americana, a difamação não está entre os itens incluídos na falência.