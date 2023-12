Tristão da Cunha, a ilha habitada mais remota do mundo – Siviagia

Qual é o assentamento habitado mais remoto do mundo? Só poderia ser uma ilha claramente perdida no meio do oceano. Em particular, diz respeito Tristão da Cunha: Um nome que provavelmente significa muito pouco para a maioria das pessoas. O local mais próximo para encontrar outras pessoas permanentemente fica a mais de 2.000 quilómetros de distância, e as comunicações também são limitadas por infra-estruturas precárias. Vamos descobrir mais sobre esta verdadeira ermida.

Tristão da Cunha, um lugar distante

Geograficamente, Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago Situada no coração do Oceano Atlântico, é também o nome pelo qual é conhecida a maior ilha – e também a única ilha habitada. As outras ilhas (Ilha Inacessível, Ilhas Nightingale e Ilha Gough) são pedaços de terra completamente inóspitos, e aqui a natureza tomou conta. Mas voltemos a Tristão da Cunha: é uma ilha vulcânica activa, de aspecto bastante montanhoso, e o seu pico mais alto é Pico da Rainha Mary Que atinge uma altitude de 2.000 metros acima do nível do mar.

A única área plana é também a área de hospedagem cidade de Edimburgo, sete mares, Capital do arquipélago, aqui concentram-se pouco mais de 250 moradores que vivem permanentemente na ilha. A sua principal característica é o afastamento do resto do mundo: o povoado habitado mais próximo é a ilha de Santa Helena, que fica a cerca de 2.400 quilómetros de distância. Se falarmos, em vez disso, da cidade continental mais próxima, não teremos de chegar a outra coisa senão Cidade do Cabona África do Sul: 2.800 km de navegação.

Além da distância, a principal dificuldade de comunicação é Tristão da Cunha Não tem aeroporto nem porto. Só pode ser alcançado por mar, dentro de 5 a 7 dias de navegação partindo da África do Sul, e em qualquer caso é necessário ir para o mar e depois chegar à costa em pequenos barcos de pesca. Sem mencionar que se as condições climáticas forem ruins, A ilha pode permanecer completamente inacessível Mesmo por meses. Em suma, estamos verdadeiramente perante o lugar habitado mais remoto do mundo.

História e condições de vida em Tristão da Cunha

A ilha foi descoberta no início do século XVI por Navegador português Tristão da Cunha, que lhe deu o nome – sem nunca ter pousado ali. As primeiras expedições só aconteceram mais de um século e meio depois, mas não houve nenhuma tentativa real de colonizar a ilha até o século XIX, quando os ingleses enviaram para lá cerca de setenta pessoas: apenas quatro delas decidiram ficar, incluindo William VidroQuem é considerado o verdadeiro fundador do assentamento. Aos poucos, outros bravos se juntaram à pequena cidade, e sua população atual chegou a pouco mais de 250 pessoas.

Viver em Tristão da Cunha certamente não é fácil: o isolamento é quase total e os habitantes vivem principalmente em residências privadas. Pesca, agricultura e pecuária. No entanto, há tudo o que você precisa, incluindo um hospital, duas igrejas, uma escola e dois locais de reunião. Curiosidade: A imigração é proibida na ilha, embora os turistas sejam bem-vindos – pelo menos os poucos corajosos que se dispõem a enfrentar a travessia – e existe a possibilidade de se deslocarem temporariamente para trabalhar. Claro que não faltam problemas. Começando de Escassez de recursos Para alcançar a saúde: Os cientistas observaram uma prevalência particular de doenças genéticas devido à reprodução num ambiente muito limitado de seres humanos.