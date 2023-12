União Europeia, Meloni promete ao seu amigo húngaro Orbán a liberação de fundos – Corriere.it

para Marco Galluzzo

Jantar com Schulz e Macron, vislumbres do Pacto de Estabilidade. A satisfação de Roma com a abertura da Bósnia à União Europeia

Bruxelas Geórgia Meloni No último Conselho Europeu do ano disputou dois jogos. No nível institucional, ele a vê no papel de facilitadora do acordo com o Orpen. Foi também graças a ele que o líder húngaro finalmente deu a volta por cima

Comparado com as intenções hostis que estavam presentes na véspera, o Conselho sai, permitindo o início das negociações sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia.

A outra é uma partida mais nacionalolhe para mim Os interesses financeiros do nosso país, ao complexo enigma da Revisão do Orçamento Europeu que mantém os 27 Chefes de Estado e de Governo, juntamente com os seus sherpas, ocupados com múltiplas reuniões paralelas até altas horas da noite. Aqui não há dúvida de que Meloni persegue objetivos que se estreitam com o passar das horas Número da empresa dos chamados países frugais, da Dinamarca à Suécia. Muitos estão a tentar reduzir os riscos que preocupam Roma: o capítulo do programa “Step”, dedicado aos investimentos estratégicos na indústria, está a secar e restam poucas mudanças; A dotação para financiamento europeu para a separação de migrantes, especialmente os projectos relacionados com a dimensão externa, também foi reduzida. O que acabará por restar para as rotas do Mediterrâneo, e não dos Balcãs, talvez só saberemos precisamente hoje.

Dos dois jogos, o primeiro é o que prestigia o Gabinete do Primeiro-Ministro:



Jantar de fim de noite, há duas noites, no Amigo Hotel, com longa conversa com Macron Que será adicionado no final Schulz, define o papel de mediador do Primeiro Ministro (pela segunda vez) com Orben. Numa conversa individual de 30 minutos, Meloni prometeu aos opositores da União Europeia que travaria a sua batalha para obter garantias sobre a libertação dos fundos congelados do seu país. READ Se você achar que mudou completamente sua vida





Os primeiros 10 mil milhões de euroscompleto com garantia registrada em registro,

É obtido à tarde durante uma reunião do conselho E permitir a Orbyn o truque técnico de abandonar a câmara do conselho e vender aos eleitores a coesão da Hungria, que não participa na votação mas está essencialmente a permitir a luz verde para o movimento de adesão de Kiev à UE. Um facto histórico, aliado a um posterior exame da Bósnia, na qual a Itália investe todos os seus esforços diplomáticos.

Neste ponto, continua a existir uma secção muito sensível do orçamento E revise. À hora do jantar, Meloni participa numa pequena cimeira com o Presidente da Comissão, o Presidente do Conselho Europeu, o Primeiro-Ministro holandês, o Chanceler alemão e o Presidente do Eliseu. Na primeira fila, é o que afirma o seu staff, que durante o dia confirma a actividade do Primeiro-Ministro, que consegue falar com todos, seja com os dois cilindros do motor europeu, França e Alemanha, seja com os corruptos partido leal a Putin. O que traz consigo um espectro significativo para todos os presentes: nos próximos cinco anos ele poderá sempre ameaçar com uso do seu veto.

Meloni pertence à sua família europeia, ou melhor, ao chefe da família à qual Orben gostaria de se juntarPortanto, tem um poder de negociação que outros não têm. Ele promete ajudar, mas é claro que pede algo em troca. Se a ajuda significar a eliminação da ameaça de veto mesmo em termos fiscais que foram actualizados durante a noite, a promessa é facilitar a libertação abrangente dos fundos congelados da Hungria. Além disso – como dizem os textos italianos – veremos a rapidez com que a Comissão irá agora libertar fundos polacos, após a eleição do moderado Donald Tusk. READ Reino Unido, novo registro de infecção: mais de 88 mil, mais de 1.600 omícrons. A França impõe restrições a viagens "não essenciais" do Reino Unido

No fundo permanecem os detalhes finais das novidades

Carta de Estabilidade Que quase certamente estará fechado até o final do ano. Dentro do orçamento Entre outras coisas, Meloni exige a utilização de fundos de coesão (que nunca fomos bons a gastar) sem a parte do co-financiamento nacional (uma vez que temos poucos recursos livres para investir). É difícil conseguir, mas ele também lutou por isso ontem à noite. éA carta exige separar da redução do défice a parcela de juros que afecta o nosso capital de investimento. Isto também representa um desafio.

Boletim do Diário Político Se quiser ficar por dentro das novidades políticas, assine nossa newsletter “Memórias políticas”. Destina-se aos assinantes do Corriere della Sera e chega duas vezes por semana às 12h. Basta clicar aqui.

Corriere della Sera também Whatsapp. Adequado Clique aqui Inscreva-se no canal para receber sempre as últimas novidades.