Ortega contra a “conspiração do Miss Universo”. A repressão impede a festa na Nicarágua – Corriere.it

Não, Celebridade e Palácios, Eles não voltaram para sua terra natal Depois a noite foi celebrada em Manágua como um triunfo esportivo, com multidões nas ruas e bandeiras hasteadas. As bandeiras hasteadas nos protestos de 2018, que desde então foram ilegalizadas: nasceram contra a reforma previdenciária, expressaram sua insatisfação com o sistema de poder e as condições econômicas desastrosas, e depois Brutalmente reprimido (Pelo menos 355 vítimas e 700.000 pessoas fugiram para o estrangeiro, especialmente para os Estados Unidos e a Costa Rica.)

A princípio o governo comemorou A vitória de Palacios veio “com orgulho e alegria”, num comunicado não assinado pelo casal presidencial Ortega-Rosario Murillo, mas corrigiu o tom, e foi imediatamente repetido pela mídia oficial, assim que começaram a circular imagens do passado. . Comportamento misterioso: Embora uma nota de elogio tenha sido emitida para a “bela atriz”, Ordens foram emitidas impedindo-a de embarcar no avião Depois da competição. Eles até jogaram os estudos na cara dela na TV Universidade da América CentralFoi fechado por cima em Agosto passado, quando os bens dos Jesuítas no país foram confiscados.

Em 2018, a jovem saiu às ruas com Carlos Mejía Godoy, o cantor e compositor que se distanciou do sandinista e hoje vive no exílio. Palacios disse, em vão, que nunca se envolveu em política. Apenas para apoiá-la nas redes sociais, TikToker Giovanni Lopez Acevedo foi preso Dois artistas tiveram que apagar com tinta branca o mural que lhe dedicaram em Estelí. “Durante 23 anos, trabalhei apaixonadamente para glorificar o nome do meu país – Farewell Celebrity. “Fiz isso com transparência, amor e crença no talento e na beleza da Nicarágua em todos os cantos do país”. A noite da vitória “histórica”, para a qual você contribuiu, deu esperança a um país frustradoTanto que a coroa de Miss Universo fez tremer o estado policial.