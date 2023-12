Bruxelas e Orban: Kiev não reúne as condições para aderir à União Europeia Zelensky aos líderes europeus: “Não trair a confiança” – Europa

Uma reunião noturna muito longa Num bar de um hotel histórico em Bruxelas. A primeira-ministra Giorgia Meloni e o presidente francês Emmanuel Macron Encontraram-se novamente em Bruxelas no âmbito de uma reunião bilateral na véspera de uma reunião crucial do Conselho Europeu sobre questões relacionadas com a expansão do número de membros da Ucrânia e com o orçamento europeu, tendo como pano de fundo a importante questão do Pacto de Estabilidade. O conselheiro Schultz também esteve presente.

A cimeira da União Europeia começou com a questão do orçamento conjunto e não partilhado. Como eu esperava inicialmente, da Ucrânia. Quem quis mudar a agenda foi Charles Michel, que colocou sobre a mesa uma proposta de compromisso entre a revisão apresentada pela Comissão e a posição dos credores, contra a disponibilização de novos fundos excluindo a Ucrânia. Na proposta de Michel, os novos recursos são, tanto quanto sabemos, equivalentes a um terço dos 66 mil milhões propostos pela Comissão, mais a condição adicional de redistribuição de fundos já no orçamento. Entre as prioridades, a Ucrânia continua no topo da lista e há também a imigração.

“O alargamento não é uma questão teórica. Pelo contrário, é um processo baseado no mérito, juridicamente detalhado e com condições prévias. Existem sete condições para a Ucrânia e, mesmo na avaliação da Comissão Europeia, três das sete não foram alcançadas, porque onde estão não há razão para negociar.” , Viktor Orban disse ao chegar à cimeira dos líderes europeus. “O dinheiro atribuído à Ucrânia já está no orçamento. Se quisermos fornecer mais dinheiro e durante um período de tempo mais longo, isso terá de ser feito fora do orçamento.”

“Hoje pergunto-vos uma coisa: não traiam os seus cidadãos e a sua confiança na Europa. Se ninguém acredita na Europa, o que manterá a União Europeia viva? Os cidadãos europeus não verão nenhum benefício se Moscovo obtiver um passe de Bruxelas de alguma forma de tolerância.” “É negativo para a Ucrânia. Putin certamente usará isso contra nós e contra toda a Europa”, disse ele. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fala por videoconferência em uma cúpula da UE.

Melonie conhece Orbán. O primeiro-ministro húngaro também se reunirá com Macron e Schulz

Primeiro Ministro pela manhã Encontrou-se com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, para trocar opiniões sobre os principais temas da agenda do Conselho Europeu – anunciou o Palácio Shegy – antes de iniciar os trabalhos. As reuniões realizadas por Giorgia Meloni nestas últimas horas reflectem “um estilo que confirma o que o próprio Presidente Meloni sublinhou durante os seus contactos no Parlamento quando afirmou que praticar a política externa significa falar com todos”. É o que explicam fontes do Palazzo Cegi, recordando os encontros que Meloni manteve com o Presidente da Macedónia do Norte, Vjosa Osmani, ontem à noite, e com Emmanuel Macron e Olaf Schulz durante a noite, e depois esta manhã com Viktor Orban. Orban também se reuniu com o chanceler alemão, Olaf Scholz, o presidente francês, Emmanuel Macron, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. “Trata-se de falar uns com os outros, e isso não inclui reportagens sobre almoços.” Schulz, brincando, recusou-se a comentar o resultado da reunião, reiterando o “apoio” da Alemanha à proposta de alargamento da Comissão. “No que diz respeito à Ucrânia, tentaremos ativamente alcançar um bom entendimento europeu”, explicou a Chanceler.

Fontes: Um bilhão de dólares adicionais em imigração está na mesa dos líderes da União Europeia. Não ao “frugal”

Os fundos atribuídos à imigração e à dimensão externa no âmbito da revisão orçamental do grupo aumentaram de 8,6 mil milhões (ou seja, a proposta original da presidência) para 9,6 mil milhões. Isto foi relatado por fontes competentes. Os líderes estão agora a negociar 22,5 mil milhões de dólares em “dinheiro novo” para cobrir todas as prioridades indicadas pela Comissão, que inicialmente solicitou 65,8 mil milhões de dólares em novos recursos, com base numa oferta de mediação da presidência. Contudo, os mil milhões adicionais atribuídos à imigração provirão de transferências provenientes de outras rubricas orçamentais. Não existem novos recursos para a migração e a competitividade, mas apenas para a Ucrânia: a frente frugal – dezenas de capitais lideradas pelas capitais do Norte – segundo o que sabemos de fontes europeias reiterou a sua posição durante a cimeira do G27, na qual o Presidente Charles Michel apresentou a sua proposta de mediação sobre o orçamento comum europeu: 22,5 mil milhões de dólares em novos recursos, incluindo 17 para a Ucrânia. Para os frugais, apenas são aceites 17 mil milhões de dólares em subvenções a Kiev, enquanto noutros quadrantes permanece uma moratória sobre quaisquer injecções de novos fundos mútuos. Ele descreveu a negociação com ele como “difícil”.

Os 27 líderes da UE teriam iniciado a discussão sobre o alargamento. A Comissão recomendou a abertura de negociações de adesão com a Ucrânia, a Moldávia e a Bósnia e Herzegovina, bem como o reconhecimento do estatuto de Estado candidato da Geórgia.