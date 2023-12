Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas e vários edifícios danificados depois de um ataque de drone russo na região de Odessa ter causado um incêndio, anunciou o Serviço de Emergência do Estado Ucraniano via Telegram. Entre os feridos também estavam três crianças.

Anteriormente, uma série de explosões foi ouvida na cidade ucraniana de Kherson, segundo a mídia local. Um alerta de ataque aéreo também foi emitido durante a noite na região de Mykolaiv.

Enquanto isso, o Ministério do Interior russo incluiu Kirilo Budanov, chefe da agência de inteligência militar ucraniana Hor, na lista federal dos mais procurados. A mídia local noticiou isso. O Comité de Investigação da Rússia acusou Budanov de “terrorismo” em Outubro, juntamente com outros altos oficiais militares ucranianos. A base de dados do Ministério de Moscovo indica que Budanov é procurado ao abrigo da lei penal russa, mas não especifica o material sob o qual está a ser investigado.

O Kremlin afirma que ele é responsável por atos terroristas devido ao papel de Hoar nos ataques da Ucrânia à Ponte da Crimeia. A sua esposa, Mariana Budanova, foi envenenada em Novembro passado. O jornal Hur informou que o próprio Budanov foi submetido a tentativas de assassinato russas mais de dez vezes. A Rússia colocou recentemente a cantora ucraniana Jamala numa lista federal de procurados, alegando que ela espalhou “desinformação” sobre os militares russos nas redes sociais. Outros procurados pela Rússia incluem o porta-voz de Meta e os chefes do Tribunal Penal Internacional.

