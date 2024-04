Irã, Israel e Parsi em La7: “A flagrante violação do direito internacional por Netanyahu e uma provocação perigosa”

“O confronto entre o Irã e Israel? A grave violação original do direito internacional diz respeito a Israel. É um pouco estranho que este fato seja tão frequentemente esquecido.” Estas são as palavras que ele pronunciou. Vittorio Emanuele Barsiprofessor de relações internacionais da Universidade Católica de Milão, que falou em A mesquita (La7), analisa os factos resultantes da resposta do Irão a Israel na noite de 13 de Abril.

“Não devemos esquecer isso”, afirma Parsi O comportamento iraniano é extremamente violento e certamente condenávelDepois de violar o espaço aéreo de vários países vizinhos. É a resposta ao assassinato seletivoComo dizem os israelitas, daí o assassinato de um grupo de figuras iranianas que se encontravam num escritório consular em Damasco. A resposta do Irão é condenável pela sua escala, mas intervém no contexto de um Médio Oriente que desde 7 de Outubro, explica, se não se vê uma coisa, é a racionalidade, a proporcionalidade e a escolha deliberada de alvos. Este não foi o caso do ataque assassino do Hamas, mas também não foi o caso da resposta prolongada e bastante massiva de Israel. Então, quando olhamos para o que aconteceu em 13 de abril, temos que colocar isso no contexto de uma situação em que… O extremismo tomou conta“.

Leia também O mundo | Por Vue Q. Israel e Irão, Guterres (Nações Unidas): “O Médio Oriente está à beira do abismo e não podemos permitir-nos mais guerras.”

O cientista político acrescenta: “A pergunta que todos se colocam agora é: nesta fase IsraelensesComo o Presidente confirmou BidenEles ficarão satisfeitos em conseguir uma vitória militar eficaz na defesa, assim Irão abandonar a ideia de vingança violenta ou não? Parece que a resposta israelita neste momento está aberta em duas direcções, nomeadamente: Faremos alguma coisa, mas não lhes diremos onde ou quando. Esperemos que o espaço e o tempo sejam tão limitados e retardados quanto possível. Este é o ponto decisivo.”

Em relação ao Irão, ele observa: “iranianos, Por seu lado, mostraram, no entanto, que tinham escolhido cuidadosamente os seus alvos e que tinham essencialmente alertado o mundo inteiro com três dias de antecedência. Então, esta é a reacção que permite ao Irão fazer isto Salvar a face face ao que continua a ser uma violação do direito internacional e uma grave provocação por parte de Israel E ao mesmo tempo não criando um verdadeiro escalação“.

Leia também O mundo | Por Vue Q. A Força Aérea Israelense neutralizou os mísseis iranianos lançados durante o ataque. Nas fotos publicadas pelo exército israelense, os mísseis foram interceptados no céu

Parsi conclui seu discurso comentando também as palavras do embaixador russo nas Nações Unidas Vasily NebenzyaQue denunciou o anterior impedimento do Conselho de Segurança de condenar o ataque israelita ao consulado iraniano em Damasco ('(…) “É uma demonstração de hipocrisia e padrões duplos e é quase constrangedor de assistir.”.

“o que ele está fazendo agora Netanyahu? – Comentários Parsi – Infelizmente ele mostrou que tem um Tendência ao extremismo e ao derramamento de sangue. Esperemos que esta preferência cesse e que a pressão americana sobre Israel seja suficiente. A Rússia, pela primeira vez, disse a coisa certaPorque objectivamente, o Médio Oriente tem sido uma região de dois pesos e duas medidas desde o início do conceito.”