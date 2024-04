Um ano de guerra no Sudão – The Post

Pouco se fala sobre o assunto por falta de atenção da mídia, da opinião pública e dos governos, mas os confrontos entre o exército regular e um grupo paramilitar já causaram pelo menos 14 mil mortes e uma grave crise humanitária.

No dia 15 de abril de 2023, há um ano, o exército regular sudanês e o grupo paramilitar das Forças de Apoio Rápido começaram… Colidir Na capital, Cartum. Nos últimos doze meses, estes combates transformaram-se numa guerra civil sangrenta que incluiu a maior parte do Sudão, o terceiro maior país do continente africano e um dos países mais pobres do mundo. segundo Várias estimativas, incluindo as do International Rescue Committee, uma organização não governamental, O confronto militar entre as duas facções resultou em pelo menos 14.700 mortes, 30.000 feridos e mais de 8 milhões de pessoas deslocadas.

Hoje, um dos “piores desastres humanitários da história moderna” está a ocorrer no Sudão, segundo uma fonte Definição das Nações Unidas. Contudo, a guerra e a crise resultante lutam para atrair a atenção internacional e, assim, fornecer fundos para a ajuda humanitária necessária, entre outras coisas devido a duas outras guerras que recebem muito mais atenção, a guerra na Ucrânia e a guerra em Gaza. Tiras.

Marcando o primeiro aniversário do início da guerra no Sudão, a guerra começou em Paris na segunda-feira Conferência Internacional É organizado pela França, Alemanha e União Europeia com o objectivo de chegar a acordo sobre uma resposta internacional, mas as facções sudanesas em conflito não participarão na conferência.

A guerra no Sudão começou em abril de 2023, após um longo período de tensões políticas entre os generais Abdel Fattah al-Burhan e Mohamed Hamdan Dagalo, também conhecido como Hemedti. Na altura, os dois lideravam a junta militar, o Conselho Soberano, que governava o país desde outubro de 2021, após a tomada do poder num golpe de Estado: Burhan era o presidente e Hemedti era o seu vice. Em Dezembro de 2022, sob pressão internacional, os dois generais concordaram em iniciar uma transição democrática, mas continuam como Para isso não houve acordo e surgiram as primeiras divisões fortes. Em particular, a razão para o rompimento das relações foi a decisão de Al-Burhan de integrar a RSF sob o comando de Hemedti no exército sudanês: o próprio Hemedti opôs-se fortemente a esta escolha.

O grupo paramilitar da RSF inclui cerca de 100.000 homens e é descendente direto da RSF JanjaweedUm grupo de milicianos árabes Da tribo étnica Baggara Durante a guerra de 2003 em Darfur, foram responsáveis ​​por vários crimes de guerra e, segundo muitas interpretações, também por genocídio.

Em 15 de abril de 2023, diante da perspectiva de dissolver a RSF, Hemedti iniciou as primeiras operações militares contra o exército regular sudanês. Mesmo assim, o grupo contava com o apoio dos Emirados Árabes Unidos e mantinha laços estreitos e contínuos com o Grupo Wagner, uma companhia de mercenários russos que tentou marchar sobre Moscovo em 24 de Junho do ano passado e com a qual ainda hoje pode contar como um força importante. Presença em muitos países africanos.

Quanto ao exército regular, conta com cerca de 300.000 homens, conta com o apoio do Egito e goza da vantagem militar de ter a aviação à sua disposição. Há meses que aviões de guerra bombardeiam áreas controladas pelas Forças de Apoio Rápido, causando muitas mortes, mesmo entre a população civil.

– Leia também: O que é o Sudão?

Depois de uma fase inicial em que foram organizadas tréguas temporárias para permitir a saída de civis das zonas de conflito (violando sobretudo a trégua), a guerra entre as duas facções tornou-se mais violenta e generalizada, com um aumento de intensidade na zona de Cartum, a capital, em 2011. Cordofão Central e Darfur Ocidental. Estas são as áreas que a RSF controlou inicialmente, obtendo importantes sucessos militares.

O resultado militar da guerra permanece altamente incerto e a situação é fluida: a linha da frente não pode ser claramente distinguida e não é possível determinar se o exército regular e a RSF estão à beira da vitória ou da derrota final. Em suma, existe o risco de a violência continuar por muito tempo.

É uma guerra que afecta muito gravemente a população civil, e não apenas por causa dos bombardeamentos indiscriminados. Desde os primeiros dias de combate, os dois exércitos saquearam as casas de muitos civis, levando todos os bens de valor: não só carros, combustível, dinheiro e alimentos, mas também portas e janelas. De acordo com muitos testemunhos. Tem havido muitos casos de assassinatos com base étnica, especialmente na região de Darfur, e de violações e crimes sexuais contra mulheres e raparigas. Com toda a probabilidade, o número de mortos de cerca de 15.000 também é uma subestimação grosseira: a ONU acredita que apenas isso Na área de El GeneinaEm Darfur, o número de mortos pode chegar a milhares.

As escolas estão fechadas há um ano e menos de um terço dos hospitais sudaneses continuam operacionais: as estruturas em funcionamento tratam principalmente do tratamento dos feridos de guerra. Dezoito milhões de pessoas correm o risco de fome, a maioria das quais vive em áreas onde a ajuda internacional não chega. Os cortes de energia e de Internet são frequentes e é difícil obter medicamentos e bens de primeira necessidade em quase todo o lado.

Esta situação deu origem a um enorme número de pessoas deslocadas, mais de oito milhões: destas, cerca de seis refugiaram-se em zonas do Sudão menos afectadas pelos confrontos, e quase dois milhões de pessoas migraram para o estrangeiro, principalmente para o Chade, Egipto e Sudão do Sul. Sudão. As Nações Unidas determinaram Plano de ajuda humanitária 2,7 mil milhões de dólares, mas actualmente apenas 6% deste montante é financiado.

Nos últimos meses, tem-se falado muito sobre a “guerra esquecida” do Sudão devido à falta de interesse demonstrada pela opinião pública, pelos meios de comunicação social e pelos governos internacionais. A crise foi pouco noticiada, tanto porque as atenções se centraram sobretudo nas guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza, como pela grande dificuldade de acesso às zonas de conflito no Sudão: o exército regular e as Forças de Apoio Rápido mostraram-se particularmente hostil aos jornalistas.

Os generais Al-Burhan e Hemedti ainda não se mostraram dispostos a ouvir a pressão internacional para alcançar uma solução diplomática para a guerra. As últimas negociações oficiais em Jeddah (Arábia Saudita) falharam há alguns meses. nos próximos dias Eles devem recorrer Na cidade saudita, mas por enquanto com pouca esperança de uma transformação positiva.

Continuar postando