Informações, movimentos e comunicações entre Ros- Corriere.it

Do nosso correspondente

Berlim – Egisto Outubro É um velho conhecido dos serviços italianos. Ele era tão apegado ao nosso país que assinou as cartas que enviou a Jan Marszalek como “Giovanni Parmigiano”. Mas agora que Egisto Ott está preso em Viena, ele é o mais importante “agente duplo” que a Rússia recrutou nos últimos anos, nesta operação massiva. Assunto Que explodiu entre a Áustria e a Alemanha – o caso Marsalek, ou o escândalo Wirecard – é também necessário perguntar-nos: Que benefício obteve Egisto Ott com o seu comércio? Comunicações italianas? Em Viena, a polícia também está a investigar este assunto.

puro-sangue “O triste é que Egisto Ott foi um dos melhores agentes que a Áustria já teve“”, disse um investigador ao pesquisador de terrorismo Thomas Riegler. Mas sempre, desde a infância, a pessoa fica inquieta. “Os imprudentes geralmente são mandados para Viena”, escreve Riegler. Foi assim que Egisto chegou a Roma em 2001: agente de ligação entre a Áustria e a Itália. Ela nasceu na Caríntia há 62 anos, filha de mãe italiana, totalmente bilíngue. Estes são os anos do terrorismo islâmico e a cooperação com Viena será importante. Ott torna-se amigo de alguns dos nossos melhores policiais. Em 2010 foi para Istambul. E ali – como se poderia pensar – no porto aberto frequentado por chechenos, caucasianos, sírios e russos, onde Drogado por homens do Kremlin.

Primeiras dúvidas Quando retornar à sua terra natal em 2012, ele liderará agentes secretos. Ele é um amigo próximo e se tornaria assistente pessoal de Martin Weiss, diretor de operações da Austrian Services BVT (mais tarde dissolvida). Mas algo começou a não dar certo. Enquanto isso, Weiss conheceu Jan Marszalek. Esta é a segunda empresa “maravilhosa” para a Wirecard, a empresa alemã de pagamentos online, entre 30 empresas no DAX, que entrará em colapso como um castelo de cartas; Mas também é um “ativo” (paraFelinia enlouqueceu(um agente de influência manipulado pelos russos) e mais tarde torna-se responsável pelo recrutamento em nome de Moscovo, para onde fugirá em 2020. READ Ucrânia, um combatente estrangeiro italiano morreu. Referendos para anexar Lugansk e Donetsk de 23 a 27 de setembro - Europa

É importante observar as datas. Em 2017, os britânicos alertaram Viena sobre a presença de uma “toupeira” no BVT: Eles apontam para Egisto Ot, mas nenhuma evidência conclusiva surgiu. Ott foi suspenso por 6 meses e o seu acesso às bases de dados policiais da UE foi removido, mas ele mantém o seu e-mail oficial. Ele foi transferido para ensinar o ofício aos recrutas da academia. Em 2021, segundo comentário. Mas o seu chefe, Weiss, fugiu para Dubai em 2018. Aqui – ao contrário dos especialistas em segurança de outros países – criou uma empresa privada de inteligência, que colocaria ao serviço de Marsalek e dos russos. O homem dela em Viena é «João parmesãopara”.

Telefonemas na Itália A acusação de Egisto Ott tem 530 páginas correio Ele foi capaz de ler muito disso. Subordinar Tópico “italiano”. Um pequeno jornal de Bolzano falou primeiro, Pulandoe o jornalista investigativo Christophe Franceschini, observando que “os vestígios de Egisto Haute levam ao Alto Adige”. A acusação em Viena confirma isto. Há muitos telefonemas de Egisto Ott na Itália: para o chefe do esquadrão voador em uma cidade grande, para Homens Aise, para generais carabinieri e policiais. um trabalho. Mas essas cartas endereçadas a dois agentes do ROS, em particular Luca B. Estacionado em Udine (agora aposentado) está aquele que – aos olhos dos investigadores austríacos – é particularmente suspeito. Em 2021, Viena pede ao Ministério Público de Veneza assistência internacional no seu caso. O assunto será investigado sem que haja qualquer acusação.

Lista daqueles que foram espionados Suspenso e sem acesso a bases de dados, Ott pede repetidamente a Luca B. que faça algumas pesquisas, repassando-as como informação entre colegas. “O que sabe a polícia italiana sobre…?”; “Existem vestígios de… na Itália?”Uma lista de partes interessadas é um mapa dos interesses de uma empresa A máquina repressiva de Putin na Europa. Há Dmitry Senin, o oficial desertor do FSB (agora preso em Montenegro) e sua irmã Irina Mololkina. lá Maria Borodonovaque os tablóides letões difundiram: a ex-namorada de 36 anos da estrela do basquete é, na verdade, para'Amante de Arkady Rotenberg, amigo de infância do oligarca e parceiro de judô de Vladimir Putin. READ Pare o salário imediatamente para aqueles que não têm um passe verde que pode ser resgatado em pequenas empresas

Maria é dona de uma cobertura de US$ 60 milhões em Monte Carlo. Egisto Ott pergunta: Luca P pode verificar se ela foi com sua irmã Victoria para Baglioni em Veneza? “Sim” é a resposta. E há Stanislav Petlinsky, uma figura integrante do círculo íntimo de Putin que organizará a fuga de Marszalek para Moscovo via Minsk: será a investigação usada para garantir uma passagem “segura” para a Europa? Aparecem nomes italianos e líbios, como Bashir Shekahi (ele “passou duas vezes por Fiumicino” em 2016, relata Luca B).

Solicitações e respostas giram No WhatsApp, fora dos protocolos. A certa altura, Luca pede um tempo porque “o chefe controla o acesso”. No entanto, o carabiniere ROS sempre afirmou que não tinha conhecimento da suspensão de Ott e que considerava esses pedidos “oficiais”. Não é por acaso que ele geralmente as gravou para se proteger também.