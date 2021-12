A Holanda também se tornará menos econômica

O próximo governo da Holanda, que é muito trabalhador Eu encontrei um acordo Após meses de negociações, terá o apoio das mesmas partes que a parte cessante e também terá o mesmo primeiro-ministro, Mark Root, mas pode implementar políticas muito diferentes do que no passado.

o programa dele Expectativas Na verdade, bilhões de euros para investimentos em transformação social e ambiental, acima de tudo ultrapassou 60 por cento da dívida pública em relação ao PIB: um limiar psicológico que governos anteriores haviam prometido não ultrapassar, mantendo uma postura tradicionalmente conservadora em relação à dívida pública e investimentos estaduais.

Hoje, porém, muitas coisas mudaram. E o novo governo alemão abandonou a sabedoria dos governos liderados por Angela Merkel e anunciou isso Dezenas de bilhões de investimentos públicos. O chamado fundo de recuperação financiado pela União Europeia, reserva de cerca de 750 bilhões de euros para fazer frente à crise econômica causada pela pandemia do vírus Corona, foi recebido de forma tão positiva que políticos e especialistas europeus exigem que se torne permanente. Parece que o novo governo holandês também se adaptou à nova tendência.

“É uma ruptura muito clara com o passado”, Ele explicou uma Reuters Economista Marieke Blume: “Na prática, o acordo do governo sugere que a Holanda se tornará mais europeia, ao invés de se isolar em situações frugais da esfera econômica.”

Os principais planos de investimento incluem um fundo de cerca de 35 bilhões de euros para facilitar a transição para fontes de energia mais sustentáveis ​​e a construção de duas novas usinas nucleares que serão cruciais para os planos do governo de reduzir as emissões líquidas em 55 por cento até o final do ano. 2030, de acordo com os requisitos da legislação europeia. Outros 25 bilhões são planejados para preservar áreas naturais e conter as emissões de outras substâncias nocivas causadas pela agricultura, pecuária e construção civil. Em vez disso, 1,6 bilhão será alocado para a construção de casas com baixo impacto ambiental.

De acordo com os cálculos do novo governo tempos financeiros A dívida da Holanda deve ultrapassar 60% do PIB em 2025 e, naquele ano, terá um déficit de 2,5% – uma proporção que em outras épocas teria sido problemática demais para justificar na Europa.

Pouco antes da pandemia, o governo de Rota se opôs sistematicamente, entre outras coisas, a um Maior contribuição dos países ricos no próximo orçamento plurianual Da União Europeia, paraAbertura de negociações para a entrada da Albânia na União Europeia, e Sugestão inicial oferecido pela França e Alemanha, era mais ambicioso do que o que foi acordado posteriormente.

Uma maior abertura ao investimento público no déficit, assim como do momento histórico, poderia ter sido determinado pelo sucesso eleitoral do D66, partido centrista e pró-europeu que venceu as eleições de março com 15 por cento dos votos, ocupando o segundo lugar. , sete pontos a menos que o Partido Popular para a Liberdade e a Democracia (VVD), de centro-direita de Rutte.

O alívio da dívida não será mais a prioridade número um. Al. Disse papel Fonte D66. Ele acrescentou que “a visão tradicional holandesa sobre disciplina para os governos de outros estados membros será substituída por uma visão construtiva de modernização das regras orçamentárias da UE”, sugerindo que o novo governo adotaria uma abordagem também em relação a outros países. No passado.