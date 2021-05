Aqui estão as regras em vigor nos países – Corriere.it

(Europeu) O país para o qual você vai, você encontra regras de entrada (diferentes). Às vésperas daquele que será o segundo verão acompanhado do vírus Corona e à espera que o passaporte europeu da saúde digital se torne realidade, as famílias italianas que desejam planejar férias fora da Itália, mas dentro das fronteiras do antigo continente, devem Faz Preste atenção aos requisitos de entrada Fornecido pelo estado individual. Para descobrir que cabe a seus filhos também limpar por pelo menos algumas semanas. E você tem que ter cuidado com o destino porque a idade mínima é diferente.

Corredor verde europeu Mas primeiro um passo para trás (e para a frente): Corredor verde EuropeoO documento digital projetado para facilitar a viagem e onde inserir seus dados (exame negativo do Coronavírus ou vacinação), Deve fazer sua estreia oficial na União Europeia em 30 de junho Cerca de um mês e meio após o teste. Os países são divididos em três grupos com base na prontidão tecnológica para emitir esses certificados. No Grupo 1 – os mais avançados – encontram-se Itália, Espanha, Malta, Grécia, Bulgária, Estónia e Luxemburgo: caberá a estes países serem os primeiros a experimentar o Corredor Verde.







Quantas horas antes da entrada o esfregaço deve ser feito para cada país (para alguns, apenas o esfregaço molecular é reconhecido)

Vários requisitos Mas para as famílias que não têm tempo para vacinar antes do verão e, acima de tudo, para aquelas com filhos menores, alguns requisitos de entrada podem ainda estar em vigor. Um em particular: O esfregaço molecular ou rápido negativo depende do estado individual. Como isso depende do país não apenas do tempo – há aqueles que exigem o teste dentro de 72 horas após o pouso e aqueles dentro de 48 horas – mas também com que idade uma criança deve limpá-lo ou quando não é exigido na fronteira. Neste último aspecto, as regras são as mais diversas mesmo dentro da Europa e vão mudar de acordo com a campanha de vacinação e a onda epidémica (por isso é sempre melhor consultar alguns dias antes da viagem).

Documento Europeu Documento de dezembro passado do Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (Ecdc) É sugerido aos estados Com instruções simples – de Crianças menores de 24 meses estão isentas do buffer de entrada. Para os maiores de dois anos, deixa a liberdade de decidir, assim como os Estados membros que podem considerar métodos alternativos.



A partir de que idade os menores devem aparecer nas fronteiras dos países que visitam com uma tendência negativa – aviso: as regras podem mudar até no último minuto