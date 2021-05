Na Polônia, você adora condomínios fechados

Nos últimos 30 anos, na Polônia, sociedades de habitação fechadas proliferaram significativamente, ou seja, conjuntos habitacionais isolados do exterior por cercas e barreiras (também conhecidas como ”Condomínio fechadoAlgumas dessas moradias deveriam ocupá-los Pessoas que compartilham os mesmos interesses que você: Segundo os arquitetos que o projetaram, poderia ajudar a fazer com que os moradores se sentissem mais protegidos, mas segundo outros especialistas e críticos, faria com que se sentissem isolados, criando grandes problemas de interação com quem mora no exterior e agravando a desigualdade que já existia. foi observado por algum tempo.

Comunidades residenciais fechadas podem ser definidas como “comunidades dentro de sociedades”: são bairros fechados que consistem em edifícios, vilas ou casas geminadas com áreas ou serviços compartilhados dentro deles, como parques e instalações esportivas, mas também bares, restaurantes ou farmácias. Na maioria dos casos, são comandados por seguranças, que organizam a chegada dos residentes e dos seus convidados e monitorizam o que se passa no seu interior. Eles são comuns nos Estados Unidos e também existem na Itália, como Borgo di Vione, perto de Milão, e Olgiata, nos arredores de Roma. Desde a dissolução da União Soviética em 1989, eles gradualmente começaram a se espalhar para muitos países do Leste Europeu e hoje são muito comuns, especialmente na Polônia.

Studios Gli Setha Lowe, Edward Blakely e Mary Gill Snyder, Citar Do Academic Journal da Swedish University Södertörn, Mundos bálticosAs comunidades residenciais fechadas foram divididas em três tipos básicos: as que dependem do estilo de vida, as que se concentram no status e as que são construídas para oferecer mais segurança para quem mora nelas.

Nos últimos anos, na Polônia, mais e mais sociedades do Tipo 1 nasceram, criadas para pessoas que compartilham os mesmos interesses: como Contar Jornal alemão DW, Por exemplo, as comunidades são projetadas para famílias extremamente religiosas, com cada casa contendo uma capela ou espaços para guardar relíquias da família, ou aquelas onde crianças não são permitidas, para pessoas que preferem “não ser incomodadas”, dizem apenas.

De qualquer forma, para se ter uma ideia, na capital polonesa, Varsóvia, existem mais de 400 comunidades de habitação fechadas. Este fenômeno se espalhou amplamente na medida em que de acordo com os dados que ele citou Mundos bálticos Em 2013, 75 por cento dos novos edifícios à venda na região de Varsóvia consistiam em comunidades residenciais fechadas ou protegidas. Nos últimos anos, sua popularidade também cresceu perto de outras grandes cidades polonesas, como Gdansk, Cracóvia, Poznan e Katowice, bem como perto de cidades menores.

um de Condomínio fechado A mais famosa na Polónia é Marina Mokotov, no sul de Varsóvia: no interior existem 1800 unidades habitacionais, um jardim com um lago artificial, um restaurante, algumas mercearias, um banco, um salão de beleza e outros serviços. Mundos bálticos Ele explicou que depois de entrar – passando pelo controle dos seguranças – você costuma andar pelas ruas indicadas em qualquer mapa da cidade, sem indicações de que estão inseridos em uma comunidade que não é de livre acesso.

O problema, de acordo com muitos especialistas e acadêmicos, é que se um sistema de sociedades habitacionais realmente fechadas pode criar exclusão e alimentar a desigualdade entre os que vivem dentro e os de fora, a segmentação baseada nos interesses da população pode exacerbar ainda mais o gênero. Da assimetria, criando uma espécie de isolamento e fazendo sérias questões éticas quanto a contribuir em termos de identidades polarizadas e construir um senso de comunidade local.

A socióloga Dominica Polanska, professora da Swedish Uppsala University, Ele explicou O fenômeno das sociedades habitacionais fechadas não é inteiramente novo para a Polônia, porque na Europa Oriental os altos representantes do Partido Comunista freqüentemente viviam em contextos semelhantes. No entanto, desde o final da década de 1980, com a desintegração da União Soviética, houve uma transferência de poder do estado central para as comunidades locais e, neste contexto, os empresários privados encontraram uma oportunidade de “ditar” as regras “em desenvolvimento urbano, observou Polanska.

Ao mesmo tempo, o crescimento econômico da Polônia também afetou, especialmente nos últimos 20 anos, levando mais e mais pessoas a escolherem deixar as cidades para se mudarem para casas maiores e mais confortáveis, talvez a alguns quilômetros das grandes. Centros urbanos, muitas vezes mais baratos. Em um Estúdio Em 2010, Polanska explicou que a maioria deles são pessoas relativamente jovens, entre 30 e 40 anos, com boa educação.

No entanto, muitos cientistas há muito destacam as implicações desse tipo de habitação.

Nas palavras de Roland Atkinson, professor de Estudos Urbanos e Planejamento da Universidade de Sheffield (Reino Unido), Polanska explicou que os condomínios fechados dão “uma dimensão física aos níveis de apartheid que já existem”. Em outras palavras, eles podem ser exemplos de “exclusão voluntária” da sociedade, ter um efeito negativo na coesão social e funcionar como guetos.

O problema foi observado já em 2010 por A. Procurar Financiado pela União Europeia, ao abrigo do qual o desenvolvimento de comunidades habitacionais fechadas pode suscitar alguma preocupação e deve ser aprofundado.

De acordo com Alexandra Kunsi, pesquisadora de ciências culturais da Universidade de Katowice, a identidade de uma comunidade deve evoluir de maneira orgânica, e ter pessoas com interesses semelhantes e visão de mundo semelhante como vizinhos pode tornar complexos residenciais vedados a um ” caricatura “da sociedade. Coonsi disse que viver nesses contextos é um pouco como ficar em um abrigo: você se sente seguro, mas ao mesmo tempo “tem cuidado com os inimigos”, ou seja, aqueles que vivem fora, e isso pode aumentar os níveis de ansiedade. E a sensação de não ter refúgio.

Entre outras coisas, de acordo com Kuns, boom Condomínio fechado Em regiões como Varsóvia, isso não pode ser explicado por níveis muito baixos de criminalidade e, em breve, os residentes dessas comunidades acabarão se sentindo mais limitados do que protegidos.

Conforme contado pela arquiteta Katarzyna Rukika Muller, que projetou vários condomínios residenciais fechados nos últimos 20 anos DW As pessoas que lá vivem vivem “em jaulas”. Rokicka-Müller explicou que sempre encorajou os investidores a criar “espaços abertos, para que as pessoas pudessem comunicar entre si”, porque a empresa polaca “já estava suficientemente dividida”. Você já projetou uma comunidade residencial que não fosse fechada.

Como observou Christian Smegel, pesquisador da Universidade de Salzburg, os condomínios fechados são uma situação de moradia que enfrenta diferentes situações. Paradoxos: Por exemplo, quão exclusivo realmente é se se tornar a norma e como você pode realmente ser livre se escolher viver em confinamento.