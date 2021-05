“Muito pobre para ser primeiro-ministro” – Corriere.it

De nosso correspondente

LONDRES – Basicamente, Boris não pode ser primeiro-ministro: ele é tão pobre. O ataque desconhecido o levou aTempos de domingo Conselheiro de Downing Street: E então No domingo inglês, ele tentou fazer as contas no bolso de Johnson, Só para descobrir que o primeiro-ministro britânico está na calçada, lutando constantemente com problemas financeiros que o colocam sob pressão de todos os tipos. Na origem da história está o escândalo de renovação de condomínio em Downing StreetOnde Boris mora com sua noiva, Carrie Symonds: a conta de £ 58.000, pelo menos inicialmente, teria sido paga por financiadores do partido conservador. Johnson não declarou – como deveria ter feito – sobre a doação: gerando inúmeras investigações. Pode até levar à cobrança.

Ele era tão cínico sobre isso Restyling Da residência do primeiro-ministro, que sua namorada tanto deseja: ela escolhe os móveis mais caros para uma pessoa Designer Trendy, porque parece Apavorado com a mobília da loja Theresa May deixou para trás. Gosto excessivo e barroco que lhe valeu o apelido de Carrie Antonietta e isso a levou a uma conta bruta sussurrante de 200.000 libras (cerca de 250.000 euros): só depois do fato ela foi apresentada ao miserável Boris. Claro, pode parecer estranho à primeira vista que um primeiro-ministro britânico esteja realmente sem um tostão, especialmente quando você pensa nele O vencimento oficial é de 157 mil libras anuais, ou cerca de 185 mil euros. Mas isso foi realmente um dreno para Johnson, em comparação com sua renda anterior: como colunista de jornal telégrafoRecebeu mais de 300 mil euros, além de taxas de livros e palestras. No total, antes de assumir a liderança do país, Boris repatriaria mais de meio milhão anualmente. READ Porta-voz da Navalny Rússia: "Ele está morrendo, é questão de dias"





Agora, a receita líquida do imposto de renda desse primeiro-ministro é de 95.000 libras (cerca de 110.000 euros). Mas aí você tem que pagar Pelo menos 10.000 euros em impostos para um apartamento em Downing Street: Johnson também terá que cobrir suas próprias despesas com suas refeições e para seus convidados com seu próprio bolso, se ele receber alguém em particular nas acomodações oficiais. Mas Especialmente sua caótica vida privada que pesa nas contas de Boris. O divórcio da ex-mulher Marina, que foi abandonado por Carrie, foi especialmente caro; Depois, há as muitas crianças que precisam ser amparadas, os seis policiais (quatro da Marina, um da Patroa e um da Carrie) e quem sabe quantos outros policiais não oficiais existem. Finalmente, Johnson contratou uma hipoteca de mais de um milhão e meio Para comprar uma casa com Cary no sul de Londres e ela tem que pagar por sua casa em Oxfordshire.

Em suma, não há necessidade de desperdiçar. Isso é por que Boris supostamente pediu aos generosos financiadores conservadores que dessem baixa no dinheiroIncluindo o pagamento das taxas de babá de seu último filho, Wilfred, que acabou de fazer um. treinador pessoalO que o ajudou a se livrar do peso extra. Mas, como disse um doador anônimo, Eu não concordo em ter que pagar para limpar o burro bebê do primeiro-ministroPorque uma babá em Londres custa cerca de 2.500 euros por mês (e um treinador pessoal 20 € por hora). Para cobrir as despesas, Boris também teria pedido um empréstimo bancário: mas isso nem foi anunciado. O problema da transparência não se deve apenas à lei: Um primeiro-ministro falido pode ser exposto a todos os tipos de pressõesSe não chantagear, além de distraí-lo de seus deveres. READ Coronavírus hoje: Brasil, proibindo importação do Sputnik. Distribuição de 20 milhões de doses de vacina na Itália