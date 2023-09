Vladimir Putin, cabelos longos e tênis de mesa: vídeos secretos

Vladimir Putin usa regata, agasalho e cabelo comprido e bagunçado enquanto joga tênis de mesa e dardos. A estação de TV finlandesa YLE transmite fotos inéditas do presidente russo. Os videoclipes mostram a Putin, para dizer o mínimo, que ele não tem precedentes e está muito longe da personalidade que dominou a cena na Rússia durante um quarto de século. O vídeo remonta ao início da década de 1990 e foi filmado na Finlândia durante a celebração do Dia do Trabalho.

Fato de treino e cabelo comprido, jovem Vladimir

Naquela hora, O atual presidente russo estava na casa dos 40 anos e prestes a entrar no cenário político de São PetersburgoDe onde partirá para invadir Moscou. “É Putin antes da riqueza. Putin usa roupas ruins, tem um corte de cabelo ruim, Putin faz coisas normais como um pai normal”, disse Luke Harding, ex-correspondente do Guardian em Moscou, em entrevista à televisão finlandesa. O vídeo é inédito e refere-se a uma viagem até então desconhecida à Finlândia. As fotografias documentam atividades comuns de “lazer”, incluindo jardins, mesas de pingue-pongue e almoços. Vemos até o riso “incontrolável” do czar.

Putin ri: “Ele parece humano”.

O autocontrole do presidente russo, naquela época, não era forte: “O mais surpreendente é que” no vídeo “ele está rindo. Nos jogos de pingue-pongue, nos quais Putin toca frequentemente a nuca com a mão esquerda, o atual presidente russo joga em dupla com Anatoly Sobchak, o prefeito de São Petersburgo falecido em 2000.

Os dois adversários, segundo a reconstrução, são guarda-costas, muito hábeis em perder e deixar os caciques comemorarem. O clipe foi filmado numa residência disponibilizada na época pelo grupo Tomesto, que tinha ligações com a Rússia, na ilha de Torso, cerca de 100 quilómetros a sudoeste de Helsínquia.

A emissora não revela a origem do vídeo: Putin, que construiu uma imagem de “homem de aço” ao longo dos anos, pode não gostar (para dizer o mínimo) da divulgação de um vídeo mostrando um lado até então desconhecido.

A TV editou as imagens para melhorar sua qualidade e possui as fitas VHS originais, com elementos que permitem identificar o local exato onde as imagens foram captadas. Para sua informação, a residência já não pertence a Thomesto e é agora a residência privada de um cidadão finlandês.

Segundo fontes anónimas contactadas pela TV, muito tempo durante a sua estadia na Finlândia foi dedicado a viagens de pesca de barco.e às vezes recorrem à rede para garantir saques satisfatórios. Não se pode descartar que o vídeo fizesse parte de uma operação realizada na época pela inteligência de Helsinque, e seus resultados foram surpreendentes: Putin, o homem da inteligência soviética, sempre teve o cuidado de não mostrar o rosto, como qualquer espião que se preze. . O clipe é uma exceção, e a versão alegre do atual presidente russo parece rara. À mesa, entre os pratos de carne e as bebidas ricas, há também espaço para piadas “irreverentes”: na Finlândia come-se sem limites, enquanto em São Petersburgo é preciso lidar com abastecimentos racionados.