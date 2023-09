O Senado dos EUA abandona o código de vestimenta: “Desrespeito à instituição”

através da O vestido a ser usadoE no Senado. Americano, mas. Na verdade, o líder da maioria democrata, Chuck Schumer, emitiu uma directiva que dá aos senadores a liberdade de usar “trajes casuais” para entrar na Câmara do Congresso do Senado. Parece que a decisão de introduzir regras menos rígidas em relação ao código de vestimenta surgiu na sequência disso – escreve ele PA – À maneira do senador da Pensilvânia, John Fetterman, embora seu nome não tenha sido mencionado na declaração de Schumer. Na verdade, o homem de 54 anos foi autorizado a se vestir de alguma forma não oficial, shorts e moletom, por assim dizer, depois de ficar 6 semanas internado por depressão. Mas agora a decisão de Schumer causou (inevitavelmente) descontentamento entre os membros mais conservadores da Câmara. A senadora republicana do Maine, Susan Collins, brincou sobre a mudança, dizendo: “Amanhã irei ao Senado de biquíni”. Embora o republicano Roger Marshall tenha dito: “Os senadores devem ter um certo nível de decência”. Finalmente, 46 senadores republicanos escreveram uma declaração condenando a decisão, chamando-a de “desrespeitosa à instituição”. Mas foi o próprio Fetterman quem pôs fim à polémica, dizendo aos jornalistas que estava feliz “por ter esta opção”, mas que pretende “utilizá-la, como diz o democrata, com moderação e sem abusar dela”. Quando questionado sobre suas críticas mais conservadoras às roupas, ele disse: “Não há coisas mais importantes nas quais deveríamos trabalhar agora, em vez de roupas?”

Foto da capa: ANSA/ Senador da Pensilvânia, John Fetterman

