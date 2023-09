O presidente Vladimir Putin supostamente ordenou Ministro da Defesa Russo Para parar o contra-ataque Kyiv No início de outubro. Isto é o que escreveu o Instituto dos EUA para o Estudo da Guerra (ISW), citando uma fonte interna anônima Kremlin. de acordo com Pense tanqueo líder de Moscovo impôs Sergei Shoigu para “ Melhorar a situação na linha da frente, travar o avanço ucraniano e garantir que as forças russas recuperem a iniciativa de lançar uma operação ofensiva contra uma cidade maior “Dentro deste prazo.

Se esta informação estiver correta, o Instituto da Guerra Mundial comenta que o comando militar russo poderia ordenar “ Ataques contínuos Na esperança de desacelerar o contra-ataque, mesmo à custa de capacidades militares dispendiosas ” do Exército da União. Além disso, a teimosia do Exército de Moscou em lutar por cada metro de terra que pudesse fazer parte de um único terreno Tática de informação, a ser incluído, por sua vez, no quadro da guerra híbrida. Mais uma vez, de acordo com os pressupostos do Instituto para o Estudo da Guerra, na verdade, pode ter sido Putin quem ordenou “ Preservar todas as posições defensivas primárias da Rússia para criar a ilusão “As operações das Forças Armadas Ucranianas não alcançaram sucessos significativos, embora Apoie o Ocidente.

Portanto, Sergei Shoigu está andando na corda bamba novamente. É difícil imaginar o que lhe poderá acontecer se não cumprir a ordem de Putin, o que provavelmente também se deve aos sucessos contínuos, embora lentos e incrementais, da Ucrânia no campo de batalha. O Ministro da Defesa saiu ileso de meses de críticas e fracassos no terreno: o exército russo não conseguiu fazer jus à sua fama.Caminhada vagar“Em Kyiv e Donbass Ainda não está sob o controlo total de Moscovo, embora o Czar o tenha imposto Março de 2023 Conforme o prazo para abertura da região. Estas são apenas suas falhas flagrantes, mas há relatos de problemas relacionados SuprimentosNo Rotação de forças E para os palácios Suporte aéreo E artilharia.

Como esquecer, então, as muitas declarações do falecido CEO da Wagner Evgeny Prigozhinque se queixou repetidamente da covardia do ministro e do facto de os seus homens terem sido deixados à própria sorte no que diz respeito ao fornecimento de equipamento e munições. O chef de Putin motivou a sua decisão de ir a Moscovo em Junho precisamente por esse desejo Remover Shoigu de seu posto.

Apesar de tudo isto, o ministro ainda está no seu cargo, e é provável que continue no cargo mesmo depois do início de outubro. Aqueles que o criticam são aqueles que o derrubam, como o general Ivan PopovO comandante do 58º Exército abriu fogo após indicar em um áudio que havia sido baleado Problemas logísticos O que atormentou suas forças na frente. Tornou-se agora claro que Shoigu é um protegido de Putin, bem como o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas. Valery Gerasimov. Ele também foi alvo das mesmas críticas dirigidas ao ministro da Defesa e não é visto desde a tentativa golpe De Wagner.