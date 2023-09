A cimeira de autarcas de cidades europeias, de Paris a Amesterdão, está marcada para Florença

Florença, 25 de setembro de 2023 – Cimeira em Florença Dos presidentes de câmara de algumas das mais importantes cidades europeias, dos Paris para Barcelona, Amsterdã, Roma E BudapestePara falar sobre “Cidades europeias e desafios globais”. Nomeação com base na proposta do prefeito de Paris Ana Hidalgo Prefeito de Florença Dário NardellaE está programado 29 e 30 de setembro No Palácio Medici Riccardi. No centro da discussão, explica a nota, estão questões críticas como o futuro das comunidades urbanas e o seu impacto no mundo em que vivemos, que vão desde temas como o ambiente e as alterações climáticas, a educação e a formação, o emprego, a economia e a política. direitos. O programa conta ainda com a participação dos prefeitos Ekrem Imamoglu (Istambul), Jaume Colboni (Barcelona), Femke Halsema (Amsterdã), Gergely Karacsony (Budapeste), Roberto Gualtieri (Roma), Gaetano Manfredi (Nápoli), Matteo Lepore (Bolonha). – Erion Biljaj (Tirana), Tomislav Tomasevic (Zagreb), Dagur P. Eggertsson (Rejkjavik), Michael Delafosse. A participação do prefeito de Kiev aguarda confirmação Vitali Klitschko. A Reunião de Boas-Vindas dos Prefeitos será realizada na noite de 29 de setembro. Na manhã do dia 30 de setembro, das 9h às 13h30, serão realizadas três mesas redondas, começando com o discurso de boas-vindas de Nardella e os discursos de abertura de Hidalgo e Imamoglu. As três sessões temáticas serão: “Cidades Democráticas Europeias Confrontando o Populismo e a Soberania”; “Estado de bem-estar social e políticas sociais”; Transição ecológica e energética.” Seguir-se-á um diálogo sobre “Cultura para o crescimento das cidades europeias”, com o diretor do Teatro da Cidade – Paris, Emmanuel Demarcy Motta e o diretor do Teatro della Toscana.