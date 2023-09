Uma foto aérea do local de teste da primeira bomba nuclear da história, no deserto de Jornada del Muerto, no Novo México, no verão de 1945 (AP Photo, File)

Na noite de 25 para 26 de setembro de 1983, há 40 anos, o tenente e engenheiro soviético Stanislav Petrov, de 44 anos, estava de serviço em uma base militar ao sul de Moscou. Sua função era monitorar a atividade do sistema de alerta soviético que deveria detectar o possível lançamento de mísseis nucleares pelos Estados Unidos. A certa altura, pouco depois da meia-noite, o sistema começou a tocar: segundo o protocolo, Petrov deveria avisar imediatamente seus superiores, que deveriam iniciar um contra-ataque.

Depois de quase uma década em que as tensões entre as duas superpotências diminuíram, a Guerra Fria regressou durante vários anos a uma fase de hostilidades mais abertas. O nível de alerta era, portanto, elevado, mas Petrov decidiu esperar por mais confirmação em vez de transmitir imediatamente o alerta aos seus superiores. As confirmações não chegaram: ocorreu uma falha no sistema, causando um alarme falso. Se a União Soviética tivesse contra-atacado, a situação teria agravado muito rapidamente, possivelmente levando a um conflito nuclear. O incidente daquela noite ficou para a história como o equinócio de outono, e Petrov é por vezes lembrado, pela sua cautela, como “O homem que salvou o mundo“, que também é o título de um documentário dinamarquês de 2015 dedicado a ele.

O sistema de alarme do centro de acidentes foi acionado OK: Foi desenvolvido a partir da década de 1970 e foi concebido como um programa de alerta precoce para responder rapidamente a possíveis ataques. O sistema consiste em alguns satélites estacionados em órbita com radares capazes de detectar lançamentos de mísseis a partir de determinados pontos sob vigilância. O centro de controle do sistema OKO está localizado perto de Kurilovo, ao sul de Moscou, em um bunker da base militar Serpukhov-15.

Na noite entre 25 e 26 de setembro, Petrov estava no comando. Ele conhecia bem o sistema OKO e deveria monitorar os sinais transmitidos e alertar o comando militar sobre qualquer ataque iminente de mísseis contra a União Soviética. Naquela época, no caso de um ataque, era altamente provável que a União Soviética contra-atacasse de alguma forma direto: Em 1983, as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética eram particularmente fortes, também devido a uma série de acontecimentos nos anos anteriores.

Foram esses os anos em que a União Soviética e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), a aliança militar que incluía parte dos países ocidentais, se envolveram em difíceis negociações que só conduziram em 1987 ao Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (“Tratado INF ”).É um acordo que nenhum país pode possuir um certo tipo de míssil nuclear. O tratado veio depois assinante Implantações de armas nucleares, entre 1977 e 1983, em vários pontos da Europa Oriental: Em 1983, a União Soviética abandonou as negociações em curso, que foram retomadas dois anos depois, em resposta à implantação de uma série de mísseis pelos EUA.

1983 foi também o ano do exercício Able Archer 83 da OTAN, que a União Soviética erroneamente acreditou ser uma tentativa de ataque: este incidente ainda é lembrado como uma das alturas em que estivemos mais perto de uma guerra nuclear.

Pouco depois da meia-noite, as sirenes soaram no centro de controle de Oko e ela escreveu: “lançar“: Um sinal de saída de um míssil balístico intercontinental, e outros quatro imediatamente depois, de uma base militar em Malmstrom, Montana. O pessoal de serviço na base russa ficou alarmado, mas segundo algumas reconstruções, o sinal também foi recebido com um certo grau de suspeita: isso se deve em parte a cinco mísseis Parece que eles estão Poucos teriam iniciado um conflito nuclear entre as duas superpotências, em parte porque Petrov, que ajudou a desenvolver o software do sistema OKO, sabia que erros e avarias poderiam acontecer.

Trinta anos após o incidente Petrov conto para BBC Que por algum motivo ele não conseguiu explicar na época que não tinha vontade de avisar seus superiores imediatamente. Não havia regras oficiais sobre quando fazer isso, mas estava claro que, no caso de um ataque, mesmo um segundo de atraso poderia ter consequências desastrosas: “Basta pegar o telefone para ativar a linha direta com o nosso comandantes superiores, mas eu não conseguia me mover.” . “Eu senti como se estivesse sentado em uma frigideira quente.”

Em outras ocasiões, Petrov falou da extrema tensão daqueles momentos, quando tinha apenas alguns minutos para tomar uma decisão que poderia ter consequências terríveis, enquanto a tela piscava, as sirenes soavam e outros trabalhadores da instalação aguardavam instruções sobre como para fazer isso. seguindo em frente.

Existem diferentes relatos sobre o que aconteceu exatamente nos momentos seguintes ao alarme. Parece que Petrov tentou isso Reiniciar sistema, então após alguns minutos o alarme para. Enquanto isso, outros radares soviéticos, estacionados não em órbita, mas na Terra, Eles não relataram Sem mísseis. Cerca de vinte minutos depois, Petrov recebeu a confirmação de que nenhum míssil havia sido lançado pelos Estados Unidos e que, se tivesse soado o alarme, teria ativado uma série de operações que poderiam ter levado à guerra nuclear.

Petrov foi inicialmente elogiado pela forma como lidou com a situação, mas depois de pouco tempo as coisas mudaram: ele lutou Interrogatórios aprofundados Pelas autoridades soviéticas, a legalidade das suas decisões foi questionada e ele nunca recebeu reconhecimento porque efetivamente evitou um confronto nuclear. O mau funcionamento do OCO parece ter sido devido a um certo alinhamento da luz solar refletida nas nuvens e nos satélites em órbita, o que teria acionado um alarme mesmo na ausência de foguetes.

– Leia também: O que acontece nos primeiros momentos do bombardeio atômico?

