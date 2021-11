Apelo do Ministro de Tuvalu com Água aos Joelhos – Corriere.it

a partir de Alessandro Vinci

Simon Covey gravou seu discurso nas Bermudas para aumentar a conscientização sobre o problema que já ameaça a existência da pequena nação polinésia

Jaqueta, gravata, bandeiras lisas e … pernas na água até os joelhos. Essas circunstâncias são, para dizer o mínimo, extraordinárias Simon CoffeeMinistro da Justiça, Comunicações e Relações Exteriores TUV, escolheu sexta-feira para gravar seu discurso em policial 26. Objetivo: Conscientizar os participantes da Conferência das Nações Unidas sobre Riscos relacionados às mudanças climáticas na pequena nação insular da PolinésiaA meio caminho entre a Austrália e o Havaí. Membro da Comunidade e o segundo país menos populoso do mundo depois da Cidade do Vaticano, como a maioria dos outros arquipélagos do Pacífico, na verdade está seriamente ameaçado porAumento do nível do mar devido ao aquecimento global.

O conteúdo do discurso Compartilhar no Facebook as fotos de intervenção unilateral de Kofe, que Será transmitido na terça-feira Durante um evento especificamente dedicado ao Distrito do Silêncio, o relato oficial do seu ministério: Declaração do ministro – lê-se a descrição – conjuga o cenário da Cop26 com as condições de vida quotidianas dos residentes de Tuvalu devido a “Impacto da mudança climática e aumento do nível do mar. Também enfatiza o bravos feitos Que Tuvalu está empenhada em abordar as questões muito urgentes relacionadas à mobilidade humana causada pelas mudanças climáticas. Um verdadeiro despertar.

problema mundial Depois que se tornou viral, as fotos dos bastidores ainda valem mais que mil palavras. Já hoje, por outro lado, Dois dos nove atóis que compõem Tuvalu estão prestes a afundarOutros virão em breve, se contramedidas apropriadas não forem adotadas para neutralizar esse fenômeno. Para piorar a situação, o país sempre sofreu com As marés estão acima da média na região. Portanto, é fácil entender como o aumento na temperatura média global está contido em 1,5 ° C em comparação com o período pré-industrial – O limite em torno do qual as negociações estão ocorrendo em Glasgow – Representa um pequeno país com a capital Vaiaku Uma necessidade que não pode ser adiada agora. Não considere isso um problema mundano: Nós também temos a arma, por exemplo, ficará submerso a maior parte do ano se essa meta não for atingida. Portanto, é melhor ouvir o ministro nas Bermudas. READ Afeganistão, o Talibã alcançou 11 quilômetros da capital, Cabul-Corriere.it