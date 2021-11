A cúpula de Glasgow realmente falhou? – Corriere.it

a partir de Sarah Gandolfi

“Eu entendo a frustração deles”, admitiu o presidente Alok Sharma, oprimido pela onda de manifestantes.

Glasgow – hora planilhas de balanço No início da segunda semana da COP26. No entanto, nem tudo está perdido. Porque sempre há dois vértices que vão em paralelo: um vértice Líder (ausente e presente) com frases Alto, mas não obrigatórioE negociadores que trabalham nas sombras. O COP dentro do COP, que começa hoje e do qual depende o sucesso ou o fracasso.

Na última segunda e terça eles falaram 120 chefes de estado E o governo, mesmo que eu sinta a ausência de Xi Jinping, Sharma Avançar a estratégia de “promessas” ou compromissos: mini-acordos que devem liderar as questões-chave. “Se todos os compromissos assumidos forem totalmente cumpridos, eles colocarão o mundo no caminho certo para limitar o aquecimento global a 1,8 graus Celsius”, disse o diretor da AIE, Fatih Birol. Estamos 0,3 graus mais altos do que a meta pedida pelos cientistas, mas é um salto enorme em comparação com os +2,7 graus esperados na abertura da COP26. obrigações, no entanto, Não é obrigatório E só dentro de alguns anos saberemos se as promessas foram cumpridas.

Mais de 100 países estão comprometidos “Parando e revertendo” o desmatamento global até 2030, Uma declaração apoiada por investimentos públicos e privados, que ajudará principalmente a proteger a Amazônia, as florestas tropicais da Indonésia e da Bacia do Congo. “Esperávamos mais detalhes – Joe Blackman, especialista em silvicultura da Global Witness – comentou. Os governos fizeram declarações semelhantes no passado que não foram respeitadas. ” 103 países assinaram um acordo para reduzir as emissões de metano em 30% até 2030. Se totalmente implementado, Compromisso pode reduzir o aquecimento global em 0,2 ° C até 2050, mas três dos maiores emissores – China, Índia e Rússia – não assinaram. READ Madoff, um ex-banqueiro condenado pela maior fraude da história, morreu na prisão - Corriere.it

Mais de 20 países, incluindo a Itália, se comprometeram a encerrar o financiamento estrangeiro de todos os combustíveis fósseis até 2022. Outros 40 países deixarão de usar carvão (países desenvolvidos em 2030 e países em desenvolvimento em 2040), mas China, Rússia e Estados Unidos se recusaram a fazê-lo. “Joe Biden foi rápido em criticar a ausência de Xi Jinping, mas sua decisão de não assinar o acordo de carvão foi um golpe severo para o que deveria ser uma política chave para a COP”, comenta. tempos financeiros.

90% da economia global está “comprometida” em alcançar emissões zero em meados do século. “Mas se os planos nacionais para reduzir as emissões de CO2 de curto prazo não nos colocarem imediatamente no caminho para o zero líquido, os modelos nos quais as projeções da IEA se baseiam entrarão em colapso muito rapidamente”, avisa Jennifer. Alan do boletim de negociações de terras. Índia prometeu chegar a zero líquido em 2070, 20 anos depois dos Estados Unidos e da União Europeia e dez anos depois da China, Rússia e Arábia Saudita. A Índia também se comprometeu a obter metade de sua energia de fontes renováveis ​​até 2030. “As palavras não significam nada se não forem seguidas por fatos”, avisa John Kerry, o enviado especial dos EUA para o clima. A Survival International denuncia que “55 novas minas de carvão e 193 minas existentes estão planejadas nas selvas da Índia central”.

Nos próximos dias, não se tratará de fazer mais compromissos para reduzir as emissões. Planos Nacionais (ou NDCs) foram apresentados por uma maioria de 190 países E mesmo que “não fosse o suficiente para atingir a meta de 1,5”, como afirmou o presidente da Unfcc Espinosa, é improvável que mudem. Os negociadores estão agora se concentrando em três questões principais. 1) Transparência – Atualmente, não há coordenação comum para NDCs ou para verificação de que os países estão fazendo o que prometeram -, 2) financiamento do clima – a meta de mobilizar US $ 100 bilhões anualmente até 2020 ainda não foi alcançada. Alguns países em desenvolvimento enfatizaram que o financiamento não pode ser na forma de empréstimos – 3) identificar as regras do mercado global de carbono para apoiar as compensações de emissões e a conquista do alvo líquido de zero. READ No Reino Unido, mais de 42.000 infecções: isso não aconteceu muito desde 15 de janeiro. Mas os casos também estão aumentando na União Europeia, da Áustria à Espanha

Em cima da mesa está a questão altamente sensível da adaptação, fornecendo as soluções práticas (e financeiras) necessárias para se adaptar aos impactos do clima e lidar com perdas e danos, particularmente aqueles das nações mais vulneráveis ​​(e menos poluentes). A Primeira-Ministra de Barbados, Mia Amor Motley, foi muito dura: “A incapacidade de fornecer fundos importantes, bem como perdas e danos, atinge, meus amigos, a vida e o sustento das nossas comunidades. É imoral e injusto”.