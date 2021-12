A Comissão Europeia quer dar mais direitos aos passageiros

A Comissão Europeia apresentou na quinta-feira Sugestão de direção Melhorar e regular as condições dos colaboradores da plataforma digital; Então, também se fala sobre o chamado corredor, entregadores que fornecem serviços de entrega em domicílio por meio de plataformas como Glovo, Deliveroo, Just Eat e Uber Eats, e Motorista, ou seja, motoristas de serviços de táxi como o Uber. Se aprovada, a diretiva pode ter efeitos muito profundos: milhões de pessoas em toda a Europa podem ser reconhecidas como empregados e receber novos direitos, garantias e benefícios; Além disso, as plataformas podem ser forçadas a mudar fundamentalmente a forma como operam.

Em comparação com algumas leis aprovadas pelos Estados-Membros, como a chamada “cavaleiro da leiQue entrou em vigor este ano na Espanha, a proposta de diretiva europeia tem um âmbito muito amplo.

Em primeiro lugar porque é importante para todos os que trabalham em plataformas digitais: não só para mim corredor Que Motorista, mas também todos aqueles cujo trabalho é organizado através de uma plataforma digital. Isso inclui, por exemplo, trabalhadores que fornecem serviços de tradução em plataformas ou aqueles que fornecem serviços de limpeza ou outros trabalhos manuais. Para serem consideradas assim, as plataformas devem regular o trabalho das pessoas que as utilizam: portanto, os quadros de avisos online estão excluídos da direção.

A parte mais importante da orientação está, sem dúvida, relacionada à classificação dos trabalhadores da plataforma. Segundo a Comissão, existem hoje cerca de 500 plataformas digitais na Europa, que empregam 28 milhões de pessoas. Destes, 5,5 milhões seriam categorizados incorretamente: fariam um trabalho de empregado apesar de terem um contrato independente, ou vice-versa.

Este problema foi fortemente sentido durante anos em quase todos os países onde as plataformas operam, e recentemente se tornou especialmente evidente com corredorMuitos deles resumem, discutir Ter as obrigações e obrigações dos empregados, sem gozar dos mesmos benefícios e da mesma segurança.

Muitos trabalhadores da plataforma – mesmo que não seja totalmente claro o número total – há muito pedem, mesmo em caso de protesto, para serem classificados como funcionários. Em vez disso, as plataformas argumentam que a maioria de seus trabalhadores prefere a independência que os contratos flexíveis proporcionam e que seu trabalho, em qualquer caso, é simplesmente o de intermediários entre trabalhadores e clientes, não empregadores.

Para resolver este problema, a autoridade desenvolveu um conjunto de critérios que devem determinar se uma plataforma digital é empregadora ou não. De acordo com o ACNUR, as plataformas podem ser empregadores se:

determinar o nível do bônus ou definir seus limites máximos;

Eles supervisionam o desempenho do trabalhador por meio de sistemas eletrônicos;

restrição da liberdade de escolha do horário ou das tarefas de trabalho;

Eles impõem regras específicas sobre a maneira como os trabalhadores devem se vestir ou se comportar com os clientes;

Eles limitam sua capacidade de construir seus próprios clientes ou trabalhar para outra pessoa.

Se a plataforma atender a pelo menos dois desses critérios, será automaticamente considerada empregadora, e seus trabalhadores poderão usufruir de direitos como garantia de férias, salário mínimo (nos países onde é oferecido), licença parental, doença licenças e acréscimo de contribuições para a aposentadoria, entre outros.

Este automatismo, definido como “presunção refutável de dependência”, é muito importante, porque significa que o cumprimento de dois critérios é suficiente para designar um empregador como tal.

As plataformas podem se opor a essa designação por meio de um mecanismo previsto pelo roteamento e denominado “refutar” (ou seja, “refutar”, “responder”), mas o ônus da prova recai sobre elas. Cabe à plataforma, de facto, provar às autoridades nacionais que as relações laborais com os seus trabalhadores não são uma forma de emprego dependente: é o contrário do que aconteceu até agora, onde sempre foram os trabalhadores que, em juízo, tiveram que provar que eram empregados para exigir que lhes fossem concedidos certos direitos.

Outras inovações previstas pela proposta de diretiva referem-se à transparência dos algoritmos de gestão do trabalhador, ou seja, sistemas de decisão automática que, por exemplo, entrega de mapas para corredor Em vez de outras: as plataformas devem ser mais transparentes sobre como os algoritmos funcionam e dar aos funcionários a capacidade de contestar suas decisões.

A diretiva também exige que as plataformas informem as autoridades dos Estados-Membros de mais informações sobre para quem trabalham e em que circunstâncias.

No entanto, vai demorar muito até que a directiva entre realmente em vigor, se alguma vez entrar em vigor: terá de ser discutida pelo Parlamento Europeu, após o que passará ao Conselho da União, isto é, a partir de os governos dos Estados membros individualmente, que terão que decidir incorporá-lo em sua legislação nacional, com as possíveis mudanças a serem aplicadas. Muitos aspectos da proposta também podem ser alterados, também devido ao impacto das plataformas, o que certamente tentará mitigar alguns dos aspectos mais importantes da proposta para elas.

conversando com O jornal New York TimesRepresentante Uber Ele disse Que a empresa se oponha à proposta da Comissão Europeia, pois colocaria em risco milhares de empregos e obrigaria as plataformas a aumentar os custos para os clientes. Muitas plataformas digitais, como aquelas para entrega de comida em casa, têm sido altamente críticas em relação aos modelos de negócios e operam em grande parte com prejuízo: virtualmente não há plataforma Conectando Até agora, ela relatou um ano de lucro, apesar do enorme sucesso de seus serviços.

Também por esse motivo, a ameaça de que a regulamentação do mercado de plataformas aumentará os custos para os clientes finais já foi amplamente utilizada no passado.

Por exemplo, no final de 2020 plataformas organizadas Referendo No estado da Califórnia, nos Estados Unidos, para ficarem isentos da lei que os obrigava a pagar salários mínimos e seguro-desemprego aos trabalhadores. As plataformas organizaram a campanha de referendo mais cara da história da Califórnia, ameaçando que, se o referendo não fosse aprovado, as plataformas seriam forçadas a aumentar os preços. O referendo proposto pelos púlpitos foi aprovado. Mas depois de alguns meses, como um favor A beiraAs plataformas aumentaram seus preços de qualquer maneira.